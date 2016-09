Acusado de muerte de Carla Masiel afirma que le sacaron los órganos

El acusado de la muerte de la niña Carla Masiel, Darwin José Trinidad Infante, dijo este lunes que la menor fue ultimada para sacarle los órganos y que solo participó en el entierro de su cadáver.

El imputado aseguró que las autoridades quieren tapar una red dedicada al tráfico de órganos y sostuvo que hay tres personas poderosas implicadas en el caso, que todavía están libres, por lo que dijo temer por su vida, debido a que ha recibido amenazas de muerte.

“Yo tengo conocimiento un poquito de más a menos lo que puede pasar. El corazón no se pudre ni los riñones, ni el hígado. Tiene que dejar seña de qué murió, por qué no se sabe de qué murió porque no le encontraron nada, lo que han querido es tapar una red que hay, ellos lo que han querido es taparla", adujo.

Insistió “Yo no te puedo decir si era sacándole los órganos, sacándole cualquier cosa, yo sé que estaban haciendo un experimento rarísimo”.

Dijo que cuando enterró la niña ella “estaba abierta en J”.

Trinidad habló tras finalizar la audiencia preliminar que le conocía el Juzgado de la Instrucción de la provincia Santo Domingo. La audiencia fue aplazada para el próximo 20 de octubre.

El imputado también está acusado de intento de violación de dos hermanitas de 5 y 6 años, en un hecho ocurrido el 22 de julio del año pasado.