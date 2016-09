Vickiana dice que a Olga Lara le molestaba que a ella siempre la halagaran

La cantante Vickiana reveló que la rivalidad que existía entre la baladista Olga Lara y ella “era de verdad” y que la misma surgió cuando ambas trabajaban en el programa “Fiesta”, que se transmitía por Teleantillas, canal 2, donde ella era la preferida.

Explicó que a Olga Lara supuestamente le molestaba que los chicos del programa se llevaran bien con ella y que siempre le halagaran el vestuario que ella misma confeccionaba.

“La rivalidad fue verdad siempre, fue real siempre. Todo inició muy bien, yo recuerdo que ella empezó un año antes que yo en el Show del Mediodía, recuerdo como ahora cuando Yaqui Núñez del Risco la presentó: “con ustedes Olga Lara”, lo recuerdo como ahora porque yo tenía la barriga de Titi y estaba mirando”, narró la interprete de “Amante Cruel” durante una entrevista en el programa “Énfasis” que conduce Iván Ruiz y que se transmite cada sábado, por el canal 9, a las 6:00 de la tarde.

Agrega que en ese momento, lo más lejos que ella tenía era que pasaría a ser estrella del programa “Fiesta”, competencia de "El Show del Mediodía", que desde el 1962 se transmite por Color Visión, canal 9. En ese programa estaba Olga Lara y allí se desarrolló aún más.

Le prohibieron el Teatro Nacional

Vickiana dijo que lo que más le ha dolido en los 35 años que lleva de carrera artística es que le hayan prohibido la entrada al Teatro Nacional porque supuestamente ella “era sexy”.

“Lo único que me dolió fue aquella vez que me prohibieron el Teatro Nacional dizque porque yo era sexy, y don Rafael Herrera, editor del Listín Diario, dijo Vickiana no es cualquier cosa e hizo un editorial”, recordó la intérprete de “Un amante así”. “Nunca me lo dieron el Teatro”, subrayó.