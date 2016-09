Al rojo vivo debate por elección de los miembros de la JCE

El debate por la elección de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral (JCE) está al rojo vivo por el giro que tomó luego de la revocación de las visas al actual presidente del organismo, Roberto Rosario, por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La acción ha provocado que varios legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) hayan propuesto que Rosario sea ratificado como presidente de la JCE en respuesta a la acción de los Estados Unidos, pero los partidos de oposición le salieron ayer al frente a esa sugerencia y expresaron total rechazo a que Rosario u otro de los actuales miembros del organismo repita en el órgano.



Los partidos Revolucionario Moderno, Reformista Social Cristiano, Humanista Dominicano, Dominicanos por el Cambio, Frente Amplio, Quisqueyano Demócrata Cristiano, Alianza por la Democracia y la Fuerza Nacional Progresista, en una rueda de prensa, ratificaron su exigencia de que haya una renovación total de la Junta y el Tribunal Superior Electoral.



Esas organizaciones informaron que presentarán hoy en el marco del diálogo entre los partidos políticos que coordina monseñor Agripino Núñez Collado, el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las pasadas elecciones como un documento de apoyo a la demanda de una renovación total en la composición de la JCE y el TSE.



El secretario general del PRSC, Ramón Rogelio Genao, al argumentar sobre su rechazo a que Rosario siga al frente de la JCE, observó que lo que debe tomarse en cuenta es que supuestamente su arbitraje en las pasadas elecciones fue parcializado.



“La objeción a Roberto Rosario no tiene que ver con visa o no visa de los Estados Unidos, ni con su posición sobre el estado migratorio, tiene que ver en que están descartados como árbitros por los partidos políticos que son los que participan y si los partidos que son los que se debaten en los procesos electorales no lo aceptan como árbitro hay que buscar dominicanos y dominicanas que llenen ese rol”, expresó.



De su lado, el presidente de Alianza País y excandidato presidencial, Guillermo Moreno, dijo que han querido victimizar a Rosario con el tema de la revocación de las visas para ratificarlo como presidente de la JCE.



“No podemos aceptar que haya sectores, sobre todo hay un grupo de senadores, muy afectos al presidente de la Junta Central Electoral, que quieren ahora victimizarlo para entonces, por esa vía, presentarlo para mantener la actual Junta o la parte sustantiva encabezada por el doctor Rosario en la presidencia de la Junta, eso sí es inaceptable”, enfatizó.



Igualmente, Moreno dijo que lo que debe centrar el diálogo entre los partidos no es la ley de partidos, sino la conformación de los órganos electorales.



“El centro de gravedad del diálogo institucional está ahí, porque mientras el partido oficial quiere derivar la discusión en un asunto técnico-jurídico sobre la ley de partidos y obviar el centro del problema que es cómo están compuestos los órganos electorales”, dijo Moreno.



Escucharán hoy la sociedad civil



En el marco de la continuación del diálogo para consensuar la ley de partidos políticos y la ley electoral, así como definir los perfiles que deben tener los miembros de los órganos electorales, hoy los partidos escucharán los planteamientos de la sociedad civil sobre esos temas.



Sin embargo, los partidos de oposición advirtieron que abogarán para que la sociedad civil no solo se escuche, sino que forme parte del proceso.



“Anunciamos al país que llevaremos a la reunión de mañana martes del Diálogo Político Institucional la posición unificada de que los representantes de la sociedad civil tengan un acompañamiento permanente de dicho diálogo, y no solo sean escuchados en el día de mañana (hoy)”, establecen los partidos de oposición en un comunicado.



Esa propuesta ya fue debatida la pasada semana y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), representado por su secretario general, Reinaldo Pared Pérez y el exvicepresidente Rafael Alburquerque, informaron que esa decisión le corresponde tomarla al Comité Político.



La postura de la oposición y de la sociedad, agrupadas en la entidad “Iniciativa por la Institucionalidad Democrática de la República Dominicana” coinciden en que los integrantes de la JCE deben ser personas apartidistas.



Esa entidad aclaró que no tiene candidatos favoritos para que ocupen la presidencia de la JCE y el TSE.



La sociedad civil logró integrarse al diálogo luego de una reunión con el presidente del PLD y expresidente de la República, Leonel Fernández, quien motivó en la reunión del Comité Político que sus propuestas fueran escuchadas. El PLD ha advertido que no tiene objeción en escuchar las sugerencias de todos los sectores, pero que no aceptará imposición de nadie.

Desde el jueves inician entrevistas a aspirantes

La comisión especial del Senado que evalúa la escogencia de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral informó que a partir del próximo jueves iniciará las entrevistas de evaluación. Dionis Sánchez, presidente de la comisión, explicó que hasta el momento 30 personas han depositado los expedientes completos y 15 faltan por completar la documentación. El senador dijo que hasta el momento, ninguno de los actuales miembros de la JCE ha depositado documentos para ser reelecto dentro del organismo electoral. La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), en representación de la sociedad civil planteó que no se limite a los profesionales del derecho a las personas que puedan optar para ser miembro de la Junta. Sin embargo, la comisión aclaró que la ley vigente establece que los candidatos deben ser licenciados en derecho, por tanto, se descartaría el planteamiento de la Finjus porque se entraría en contradicción con la ley.