Vinculan a hermano de suplente a la muerte de regidor

13/09/2016 12:00 AM - Wander Santana

Fue apresado ayer un hombre que es señalado por la Fiscalía como el responsable de la muerte el jueves pasado del regidor Catalino Sánchez, el regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Según la Fiscalía de la provincia Santo Domingo, el acusado es Benny Lara Contreras, 36 años, quien es hermano del suplente a regidor de la Circunscripción 3, Rafael Lara, quien además pertenece al mismo partido que la víctima, y a quien mañana se le conocerá coerción.



Al implicado lo tenían detenido en la cárcel de la Fiscalía en Invivienda, en Santo Domingo Este, y la tarde de ayer lo llevaron a la Fiscalía de la provincia, pero la audiencia fue aplazada para mañana.



Esta información salió a la luz pública a pocas horas de que una comisión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) acudiera al Palacio de la Policía Nacional para dar seguimiento a las investigaciones sobre la muerte del regidor.

La delegación que acudió a la sede de la Policía estuvo integrada por Jesús Vásquez, secretario general del partido; Geanilda Vásquez, secretaria de organización; y un hijo de la víctima, identificado como Ramón Alberto Sánchez, este último se resistió a hablar con los periodistas.



Sin embargo, a su salida de la dirección general de la Policía, Jesús Vásquez expresó que en la institución les habían informado que la Policía está haciendo sus investigaciones y dando los pasos necesarios para determinar quién fue el autor del crimen. No quiso dar más detalles alegando que no quería entorpecer las investigaciones.



Los reporteros también hablaron con el vocero de la Policía, general Nelson Rosario, sobre el tema, pero este dijo que habían interrogado unas 24 personas con relación al crimen, pero no había ninguna persona detenida hasta ese momento.



Creencia de los testigos



Las declaraciones de los testigos que estuvieron presentes en el momento en que mataron al regidor José Catalino Sánchez de la Cruz, indican que el objetivo del criminal era precisamente ultimar al funcionario. De acuerdo con lo expresado por Eurípides González, quien era amigo cercano de la víctima, el regidor tenía la costumbre de ir a jugar dominó todas las tardes a la casa de su hermana Carmen Sánchez, la cual está ubicada en la manzana 87 de la urbanización Prados de San Luis, en Santo Domingo Este.



Estando allí el pasado jueves a las 5:00 de la tarde, fue cuando el criminal llegó, saltó una pared lateral de la vivienda y dijo al grupo que el problema era con el regidor y lo mató.

Regidores de SDE piden sea aclarado el crimen

La semana pasada, los regidores del municipio Santo Domingo Este exigieron el esclarecimiento de la muerte de su colega. El vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Sánchez, expresó que cuando el individuo llegó a cometer el hecho, “el compadre de Catalino fue el primero que de manera súbita se paró de la silla y preguntó qué pasaba, mientras que el sujeto le dijo que se echara a un lado, que no era con él, sino con Catalino”.