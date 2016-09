Dominicana demanda al condado Miami por US$5 MM por confundirla con un hombre

SANTO DOMINGO, República Dominicana (AP) — Una exfuncionaria dominicana demandó al condado estadounidense de Miami-Dade por cinco millones de dólares por confundirla con un hombre y encerrarla durante 10 horas en una celda con otros 40 detenidos.

"Es una violación directa de los derechos civiles", dijo por teléfono a The Associated Press David Kubilion, abogado de Fiordaliza Pichardo. Sostuvo que su cliente "fue humillada" por el sistema correccional de Miami-Dade y por los demás presos.

Pichardo, quien en 2010 fue electa regidora por el conservador Partido Reformista Social Cristiano en la ciudad de Bonao, 90 kilómetros al norte de Santo Domingo, fue detenida en noviembre de 2013 en el aeropuerto de Miami por cargos de narcotráfico pendientes desde 1988.

Según la acusación, Pichardo había utilizado en el pasado el nombre de Maritza Zeballoz con el que había sido acusada de narcotráfico en Nueva York junto a tres hombres en 1988.

Pichardo narró el miércoles en conferencia de prensa en Santo Domingo que al arribar al centro correccional la enfermera que la examinó determinó que sus órganos genitales tenían "características masculinas no tradicionales" o que parecían haber sido alterados, por lo que determinó que la mujer había nacido hombre.

Aunque Pichardo insistió en que era mujer y no se había sometido a ninguna operación de cambio de sexo, fue ingresada a una celda para varones en el centro correccional West Metro en la que estuvo detenida toda la noche con unos 40 hombres.

"Se ha ofendido mi integridad como mujer", dijo Pichardo en un documento difundido entonces por el canal de televisión de Miami NBC 6. Explicó que los agentes del centro correccional "dudaron de mí, pensando que me había cambiado de sexo. Me hicieron quitar la ropa muchas veces y me preguntaron por qué lo había hecho".

Luego de pasar la noche en la celda para hombres, donde supuestamente fue acosada por otros presos, las autoridades del centro correccional volvieron a examinarla y determinaron que se habían equivocado.

Pichardo salió bajo fianza y meses después un tribunal levantó los cargos por narcotráfico.