Daniel Omar Caamaño asume como contralor general de la República

Daniel Omar Caamaño asumió este jueves como contralor general de la República, tras ser designado en el cargo por el presidente, Danilo Medina, mediante el decreto 246-16, en su artículo uno.

Asimismo, en el artículo tres del mismo decreto fue designado como sub contralor el abogado Francisco Javier Clark Vásquez.

Ambos fueron posicionados por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, quien le deseó éxitos en sus funciones y consideró que el presidente Medina tomó la decisión correcta.

“Usted queda en su cargo, que es uno de los más importantes del gobierno y tanto usted como nuestro buen amigo Javier Clark, sabrán actuar”, expresó Guerrero.

De su lado, Caamaño, quien laboró en la Contraloría por un período de ocho años (2004-2012) como director de las unidades de Auditoría Interna, expresó que como parte de su labor en el 2009 la entidad ganó un premio internacional como el mejor sistema de control interno en ejecución en América Latina, compitiendo con 25 países.

Agradeció la confianza depositada en él y exhortó a trabajar para seguir fortaleciendo las labores de la institución.

Omar Caamaño es contador público autorizado, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y abogado, con máster en Marketing y Postgrado en Docencia Universitaria.

Fue director de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental del año 2012 hasta su designación como Contralor.

En el sector Público también desempeñó los cargos de auditor encargado de la Superintendencia de Seguros de la República Dominicana; gerente financiero de la Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social; asistente del secretario administrativo de la Presidencia; miembro fundador del comisionado de la Contraloría General de la República ante la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción Administrativa durante siete años, entre otros.

En tanto que, en el sector privado ejerció como contador general, contralor general, gerente de créditos y cobros, auditor interno, auditor general y gerente financiero, en varias empresas tales como, la Popular de Seguros, C. por A., Bankers Security Life Co., Fenix Insurance Co., Citizens Dominicana, S.A., entre otras.

Ha sido profesor titular durante más de dieciocho años en la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), impartiendo cátedras en las asignaturas de Contabilidad I, II, III, IV, Contabilidad Administrativa, Contabilidad de Costos I y Derecho Comercial, además fue coordinador de cátedras de estas asignaturas ante la escuela de contabilidad de dicho centro docente, también formó parte del personal docente de la Universidad del Caribe.

Ha participado en varios congresos nacionales e internacionales sobre administración financiera del Estado, control interno, auditoria de gestión, auditoria forense, auditoria interna, lavado de activos, practicas anticorrupción, entre otros.

De igual manera ha representado a la República Dominicana como delegado de la Comisión de Ética y Combate a la Corrupción ante la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y sus recomendaciones sobre el mecanismo de revisión, en Viena, Austria; ante la Comisión Interamericana Contra la Corrupción y el Lavado de Activos, en Buenos Aires Argentina; entre otros eventos vinculantes a la legislación dominicana en materia de Ética y Combate a la Corrupción.