Álvarez noqueó a Smith y logró cetro de la OMB

Saúl -Canelo- Álvarez, con una explosiva ofensiva en el noveno asalto, destruyó al británico Liam Smit y conquistó el campeonato superwelter (154 libras) de la Organización Mundial de Boxeo.



La pelea, que tuvo como escenario el estadio Cowboys de Dallas, Texas, se tornó siempre a favor del recio pegador mexicano que mejoró su foja profesional en 48-1-1 con 34 victorias por nocaut. Smith, pese a que recibió sólidos puños, nunca se mostró pávido y trató de quitarse de encima la ofensiva del nuevo monarca mundial de las 154 libras.



Smith fue al piso en el séptimo asalto y volvió a besar la lona en el octavo. El noveno fue el round fatídico para el destronado titular mediano junior (o superwelter) de la OMB. En ese round fue enviado a la lona por tercera vez y de esa forma terminó el pleito.



Canelo Álvarez, quien vuelve a ser titular de las 154 libras (perdió esa faja el 14 de septiembre del 2013 cuando cayó derrotado ante el estadounidense Floyd Mayweather Jr.), nunca se desesperó y demostró que sigue siendo un duro golpeador. El joven gladiador azteca ha ganado sus últimos combates por nocaut.



En su más reciente pleito pulverizó en el sexto asalto al estadounidense James Kirlan y posteriormente atrapó el cinturón mediano al vencer por decisión unánime al puertorriqueño Miguel Cotto.



Minutos después de concluir la pelea Canelo Álvarez aseguró que no tendrá ningún problema para enfrentarse a Gennady Golovkin y disputar el título del peso mediano (160 libras). “Ya lo he dicho: No le tengo miedo a nadie.



A Golovkin y su gente se le ha hecho oferta, el doble, para que vayamos a la pelea”, reveló. Aseguró que no le teme a Golovkin porque “yo he peleado con los mejores boxeadores y les he ganado. Yo soy el mejor del mundo en la actualidad”, agregó como para certificar lo que ha declarado su promotor, Oscar de la Hoya.