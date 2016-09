Estalla en New Jersey un dispositivo cuando trataban de desactivarlo

ELIZABETH, New Jersey, EE.UU. (AP) — Un dispositivo sospechoso encontrado en un cesto de basura cerca de una estación de tren de New Jersey estalló el lunes de madrugada cuando un equipo de artificieros intentaba desactivarlo con un robot, según las autoridades.

El FBI trataba de desactivar uno de los cinco artefactos hallados en la misma mochila, que dos hombres encontraron en el cesto cerca de las 20:30 del domingo, explicó el alcalde de Elizabeth, Christian Bollwage.

No había noticias sobre daños o heridos. El FBI no respondió a un mensaje pidiendo comentarios. Bollwage dijo que podían esperarse más detonaciones.

El servicio se suspendió entre el aeropuerto de Newark Liberty y Elizabeth, afirmó la agencia de transportes de New Jersey. El departamento de gestión de emergencias de Nueva York, por su parte, informó que los trenes Amtrack con destino a New Jersey sólo llegaban hasta Trenton.

Algunos pasajeros dijeron haber pasado horas en trenes de Amtrak y NJ Transit el domingo por la noche, conforme algunos trenes avanzaban marcha atrás para dejar que los viajeros bajaran en otras estaciones. Amtrak dijo que 2.400 pasajeros se habían visto afectados y que se estaban desviando trenes a otras estaciones para que la gente pudiera conseguir otros medios de transporte. No estaba claro cuándo reabriría la estación de Alizabeth, lo que amenazaba con causar muchos problemas en los trayectos matinales del lunes hacia Nueva York.

El descubrimiento del paquete sospechoso se produjo un día después de que 29 personas resultaran heridas en una explosión en Manhattan, donde también se encontró un dispositivo sin explotar fabricado con una olla a presión a cuatro manzanas del lugar de la explosión. También el sábado, una bomba de tubo explotó a una hora de la estación de Elizabeth en Seaside Park, New Jersey, obligando a cancelar una carrera benéfica. Las autoridades dijeron que los sucesos no parecían relacionados, pero que no descartaban ninguna hipótesis.

Los investigadores no afirmaron en un primer momento si creían que el incidente de Elizabeth estaba relacionado con los otros dos sucesos.

Bollwage declinó decir que la población se hubiera convertido en objetivo, y que era posible que alguien temeroso de las autoridades intentara librarse del paquete.

"Estoy extremadamente preocupado por los vecinos de la comunidad, pero lo más importante, extremadamente preocupado por todo el mundo en el estado y el país cuando alguien puede simplemente ir y dejar en una cesto de basura una mochila con varios explosivos dentro sin temporizador, y uno tiene que preguntarse cuánta gente podría haber salido herida", dijo Bollwage.