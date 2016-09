Leones fuerzan séptimo juego

Manuel Fortuna y Donte Greene encestaron 23 puntos cada uno y los Leones de Santo Domingo provocaron un séptimo juego de la Serie Final del torneo de la Liga Nacional de Baloncesto (LNB) al imponerse 93-87 sobre los Metros de Santiago, choque celebrado a casa llena en el Club San Carlos.



El partido decisivo se jugará este miércoles en la Gran Arena del Cibao de Santiago a las ocho de la noche. Los Leones no salieron con la intensidad que necesitaban para sacar el juego hacia adelante a su favor, sin embargo, al final del primer cuarto, la ofensiva cambió considerablemente.



“Salimos con Dios adelante. No se nos estaban dando las cosas como queríamos en el primer tiempo. A pesar de eso había mucha vibra en el equipo.



Hemos perdido dos juegos. Este es un buen equipo y llegamos a este sexto juego positivos y las cosas salieron muy bien”, indicó Fortuna a la cadena de transmisión de los Leones. Expuso que para el séptimo partido mostrará nuevamente su energía con la finalidad de darles a los Leones el segundo título de LNB.



El primero lo conquistaron en 2011 ante los Cocolos de San Pedro de Macorís. “Este es mi trabajo. Este es mi equipo. Yo quiero ganar. Si tengo que defender a los cinco lo haré en ese juego. Hemos trabajado duro durante el torneo entero. Estamos en la recta final y le empatamos el juego. El miércoles gana el que tenga suerte y esos seremos nosotros”, apuntó el capitán del conjunto capitalino.



Los Leones mostraron muchas garras durante todo el desarrollo del encuentro, en especial a partir de los últimos minutos del primer tiempo. Restando 4:50 del primer cuarto, los Metros registraban ventaja de 12 puntos (20-8), pero a partir de ese momento, los Leones levantaron el ánimo para culminar ese período por dos puntos (25-23) a favor de los cibaeños.



El medio tiempo concluyó 45-38 a favor de los Leones, conjunto que es dirigido por el puertorriqueño José García. En varias ocasiones, los Metros, que saldrán en busca de su quinta corona desde 2006, trataron de regresar en varias ocasiones de marcadores que eran dominados ampliamente por los Leones, pero sin resultados positivos.



En esta temporada, los Metros perdieron tres de los cuatro partidos que jugaron en el techado del Club San Carlos, donde fueron derrotados cuando comenzaron la campaña con marca de 10-0.



Los Leones se volvieron a lucir con un alto porcentaje desde el piso con 49 por ciento (69-34) contra un 44 de sus rivales (72-32). Los Metros dominaron los tableros 41-34. Brian Conklin aportó 19 puntos por los Leones, seguido de MJ Rheet, con 12 y ocho tanto para Álex Abreu.



Por los Metros, los más destacados fueron Robert Glenn, con 26 puntos; Adris de León aportó 20, Eloy Vargas tuvo 17, mientras que Víctor Liz concluyó el encuentro con 16 unidades. l





Fecha Partido Hora

Mier. 7 sep. Leones vs. Metros 93-104

Vier. 9 Metros vs. Leones 85-101

Dom. 11 Leones vs. Metros 90-89

Mier. 14 Metros vs. Leones 88-77

Vier. 16 Leones vs. Metros 89-100

Dom. 18 Metros vs. Leones 87-93

Mier 21 Leones vs. Metros 8:00 p.m.