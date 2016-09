Familiares de policías exigen que les aumenten

Familiares de miembros de la Policía Nacional realizaron una marcha para exigir un aumento salarial y pensiones para los agentes de la institución. La manifestación partió desde la Puerta del Conde al Palacio Nacional, apoyados por una delegación de los Derechos Humanos.



Allí, madres indignadas ven con impotencia que sus hijos salgan de su hogar sin saber si volverán con vida con un salario que aseguran a veces no les alcanza ni para comer.



Mientras que otros participantes informaron que no acudió la cantidad de personas esperadas, porque algunos agentes les pidieron no asistir por temor a represalias.

En la actualidad el sueldo de un policía raso es de 6 mil 500 pesos.



Tanto los familiares como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aseguran que en unas dos semanas realizarán otra marcha la cual partirá del Parque Independencia hasta el Congreso Nacional.



“Los policías también necesitan de un aumento salarial para comprar su botella de agua”, decían algunas de las pancartas, el aviso, en alusión al aumento de sueldo de 70 mil pesos que se hicieron los senadores y, en particular, a la senadora Sonia Mateo, de Dajabón, que asegura que el sueldo de 320 mil pesos mensuales no alcanza ni para comprar una botellita de agua.