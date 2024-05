ESCUCHA ESTA NOTICIA

Tuxtla Gutiérrez (México), 14 may (EFE).- Un menor de 15 años, cinco mujeres y cinco hombres están entre los once asesinados en la comunidad Nuevo Morelia, del municipio de Chicomuselo, estado mexicano de Chiapas, sureste del país, producto de los enfrentamientos entre grupos del narcotráfico, precisaron este martes autoridades estatales.



Además, personas allegadas a la diócesis de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas indicaron que dos de las cinco asesinadas servían a la Iglesia católica.



Este martes, pobladores del ejido Nueva Morelia, municipio de Chicomuselo localizado en la región de la sierra del estado de Chiapas, quienes quedaron en medio del fuego cruzado durante el enfrentamiento entre grupos del crimen organizado registrado la noche de este lunes, pidieron la intervención de las autoridades y un alto a la escalada de violencia.



En entrevista a distancia con EFE, uno de los pobladores de Nuevo Morelia, quien pidió el anonimato por su seguridad, relató que «las víctimas fueron sorprendidas en sus domicilios y que no estaban vinculadas a ninguno de los grupos delictivos, incluso pertenecían a una de las religiones evangélicas que se oponían a los bloqueos y a las extorsiones».



La violencia en esta región de la sierra se reactivó desde el pasado jueves en los municipios de Chicomuselo y Frontera Comalapa, donde los criminales sembraron nuevamente el terror, provocaron incendios en casas abandonadas en las comunidades de Nuevo Morelia, San Francisco, Las Palmas, El Rosario y Las Brisas.



Según versiones, los hechos ocurrieron en medio de los enfrentamientos que desde el pasado el viernes protagonizan sicarios de los carteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, en los límites entre Chicomuselo y Frontera Comalapa.



El entrevistado agregó «que los carteles se han enfrentado fuertemente utilizando todos sus recursos hasta drones y sobre los caminos a las comunidades han dejado vehículos blindados artesanalmente -llamados ‘monstruos’- prácticamente destruidos.



Agregó que desde la periferia de las comunidades Piedra Labrada y Lázaro Cárdenas, los grupos delincuenciales se enfrentan a tiros desde varios puntos del cerro.



El hombre también dijo que varias comunidades de Chicomuselo no cuentan con energía eléctrica desde la tarde del domingo pasado, esto debido a que sicarios de los grupos criminales derribaron postes energía de la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).



Este martes la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que al menos 11 personas fueron asesinadas, el lunes por la noche, en la comunidad Nuevo Morelia, en el municipio de Chicomuselo.



En un comunicado, la FGE indicó que inició las investigaciones «contra quien o quienes resulten responsables del homicidio de 11 personas acontecido en las últimas horas en la comunidad Nuevo Morelia, municipio de Chicomuselo».



En los últimos meses, en Chiapas se registra un aumento de actos de inseguridad y violencia en los municipios de Pantelhó, Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez (capital de Chiapas), Ocozocoautla, Berriozábal, Las Margaritas y Frontera Comalapa y Chicomuselo.



Organizaciones civiles e indígenas han denunciado desde 2023 un ambiente de «guerra civil» que se agudiza cada día por los conflictos armados, la presencia de carteles del narcotráfico, y el proceso electoral.



Esto ha desencadenado homicidios, desapariciones, extorsiones y desplazamientos forzados en particular en comunidades indígenas afines al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). EFE