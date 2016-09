Inicia proceso de inducción de docentes

28/09/2016 12:00 AM - El Caribe

El Ministerio de Educación inició el proceso de inducción en las 18 direcciones regionales del país, el cual se inscribe dentro de la línea de transparencia trazada por Andrés Navarro. La inducción a los postulantes de los cuales 18,826 son licenciados en Educación, y 3,539 de otras áreas con habilitación docente, se realiza por instrucciones del ministro Navarro con la intención de ayudar a los participantes a obtener un mejor desempeño en el Concurso de Oposición pautado para el martes 4 de octubre. Durante más de una hora, el equipo técnico de la Dirección de Recursos Humanos de Educación ofreció a los postulantes las informaciones y orientaciones correspondientes al Concurso, alentándolos, respondiendo sus inquietudes y despejando temores, con el propósito de que puedan llenar correctamente las pruebas.



El proceso de Inducción fue ponderado por los postulantes al concurso, quienes destacaron la transparencia con que se maneja el Minerd . El maestro Luis Manuel Peña, quien es licenciado en Psicología mención Desarrollo Humano y postulado para el puesto de orientador, destacó el apoyo del Ministerio de Educación.



“Esta inducción me ha parecido muy gratificante, ya he aclarado algunas dudas sobre el Concurso y he sentido del Ministerio ese apoyo”, dijo. Mientras que Francisca Sarante, licenciada en Letras y postulante por el Distrito Educativo 15-03 para maestra del nivel Medio, dijo que “el proceso de Inducción ha sido transparente, informador y muy formativo”.



El proceso de inducción es gratuito y se desarrollará hasta el viernes 30 de septiembre, con dos grupos de postulantes en los horarios de 9:00 de la mañana y 2:00 de la tarde. S se ejecuta en todo el país es supervisado por la directora general docente, Vivian Báez, y por los directores regionales, distritales y técnicos. El proceso de Inducción se desarrollará en el Salón Iglesia Buenas Nuevas, de la Regional 01 de Barahona; Salón Multiuso del Liceo Pedro Henríquez Ureña, de la Regional 2, de San Juan de la Maguana; Salón de Eventos de El Mesón Suizo, Regional 03 de Azua; Salón Multiuso del Colegio Oficializado San Rafael, de la 04, San Cristóbal.



También, en el Salón Multiuso Colegio San Benito Abad, de la 05 San Pedro de Macorís; Salón Multiuso Ucateci, de la 06 de La Vega; entre otros.