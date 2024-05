Dajabón, RD.- Residentes en varios sectores de esta ciudad volvieron a protestar este martes, por falta de construcción de aceras, contenes y asfaltado de sus calles.

Los sectores en protesta iniciaron obstaculizando el tránsito con la quema de neumáticos, basura y otros escombros en las calles del barrio La Bomba, de donde se extendieron hasta El Abanico y Villa Codepo.

Los manifestantes aducen que volvieron a protestar en las calles porque las autoridades incumplieron la promesa de realizar las obras demandadas.

Al lugar se presentó un contingente policial al mando de un coronel, pero no se registraron detenciones, mientras continúan las consignas “si no hay asfalto no habrá votos el 19 de mayo próximo”.

Al igual que los sectores en protestas, otros como la comunidad La Vigía, Cañongo y La Patilla, también esperan cumplan la promesa de asfaltar esos lugares.