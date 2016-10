Temo dice el dinero ha corrompido al PLD

El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Temístocles Montás, sostuvo que el personalismo y la falta de disciplina han hecho metástasis en esa organización “donde el dinero lo ha corrompido todo”.



Igualmente, sostuvo que si bien es cierto que durante las gestiones del partido morado se han producido transformaciones importantes en la sociedad, no menos cierto es “que se han producido hechos bochornosos que deberían de avergonzarnos”.



Montás hizo los pronunciamientos durante una conferencia en la Casa Nacional del PLD titulada “Los 43 años de la fundación del PLD y los 20 años de su llegada al poder”. El también ministro de Industria y Comercio sostuvo que es lastimoso que al PLD se le ubique como un partido de derecha porque ahora su identidad no está clara, aunque es definido como un partido progresista, popular y moderno.



“Hoy no tenemos claro qué somos ideológicamente, hay inclusive analistas que nos ubican en la derecha política, lo que resulta lastimoso porque Juan Bosch, fundador de nuestro partido, siempre fue un hombre de izquierda y en ese sendero colocó al PLD”, refirió.



Montás también criticó que hay dirigentes que por no tener un proyecto de desarrollo social sino de poder han llegado a tolerar y hasta justificar la corrupción. “Los que así ven las cosas han terminado sacrificando lo que sea, cayendo en el cinismo, perdiéndose en los ideales, y tolerando y hasta justificando la corrupción”, criticó Montás.



El miembro del Comité Político del PLD dijo que muchos ven los cargos electivos como un medio para lograr poder político y ascenso social y que por eso se ha convertido en un “asunto de vida o muerte”.



“Esto ha conducido a una situación en la cual el PLD se ha convertido en un mecanismo de ascenso individual en donde predomina el pragmatismo, la ausencia de ideas, acompañado del abandono de los principios, todo lo que criticó Juan Bosch en el viejo PRD, hoy lo estamos viendo en el PLD. Hoy la elección de un compañero a una posición electiva depende no de su capacidad política y su trabajo al interior del partido, sino del poder económico que tenga o que se le dedique”, puntualizó.



El dirigente peledeísta dijo que es necesario que se tomen cuanto antes los correctivos que necesita la organización porque de lo contrario, si se dejan esas cosas para cuando el PLD salga del poder, como dijo piensan algunos dirigentes, será demasiado tarde.



“No solo hay que cambiar las reglas sino los valores y las concepciones, cambiar el curso conllevará también que aceptemos que si bien nuestros gobiernos han producido transformaciones importantes, no menos cierto es que se han producido hechos bochornosos que tienen que avergonzarnos”, concluyó Montás su ponencia.

Resaltó trayectoria del pld

Montás en su conferencia hizo una historia del surgimiento del PLD y las cuatro etapas que han caracterizado la organización desde su fundación y los retos que tiene de cara al futuro.



También habló de la necesidad de fortalecer el sistema de partidos de la República Dominicana. El secretario de asuntos económicos del PLD, Daniel Toribio, informó que la conferencia también se hará en Santiago .