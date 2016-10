Espionaje en las redes sociales

08/10/2016 12:00 AM - AGENCIAS

Con la navegación en Internet, a través de las llamadas ‘stracking cookies’ instaladas en las computadoras, las redes sociales como Facebook se quedan con una gran cantidad de datos.

Hoy en día, el arma para el acecho ya no son los micrófonos ni los videovigilancia: son las citadas ‘tracking cookies’, que graban toda su vida ‘online’. El espionaje tecnológico es simple, y Facebook lo hace de forma sistemática cada vez que se usa esta red.

Con las llamada ‘stracking cookies’, que se instalan automáticamente en los ordenadores, las redes sociales se quedan con una gran cantidad de datos sobre el usuario cuando se visitan páginas o se realizan búsquedas.



Esto ha evidenciado que las navegaciones que realizas por Intenet hablan a las compañías sobre ti, dándote a conocer. Esto se debe a la instalación del sistema de seguimiento en los dispositivos electrónicos que permiten el espionaje de los cibernéticos.



Hace par de meses, el ciudadano de Misuri Winston Smith demandó a Facebook por entrometerse en su privacidad y vender a terceros sus búsquedas de información sobre el cáncer de pulmón.



Sin embargo, la compañía niega las acusaciones, aunque no es la primera demanda a la que se enfrenta. En 2012, un juez falló a su favor, cuando cuatro personas la denunciaron por violar las leyes de protección de la intimidad al grabar lo que hacen los usuarios mientras visitan su plataforma, incluso cuando han cerrado la sesión. Esta no es la única empresa que actúa así, también, el director de Google, Eric Schmidt, se vanagloriaba de que ellos sabían el momento exacto de dónde estában y lo que hacían sus usuarios. Pero ni él, ni Zuckerberg han sido los primeros en plantear una vigilancia orwelliana.

Información almacenada cuando navegas

Cuando navegas en Internet la dirección IP (Protocolo de Internet) es rastreada y almacenada en las páginas web. Para conseguir personalizar y mejorar la navegación del usuario, las llamadas ‘cookie’s de las páginas web guardan las preferencias del usuario durante su sesión y la información ingresada por el usuario en los formularios.