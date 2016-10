Cleveland barrió a Boston; Washington se pone a ley de uno

11/10/2016 12:00 AM - Agencia AP

BOSTON. El cerrador de Cleveland, Cody Allen, sobrevivió dos sufridos innings y los Indios acabaron imponiéndose anoche 4-3 ante los Medias Rojas de Boston para completar la barrida de tres juegos en su serie divisional de la Liga Americana. David Ortiz recibió un boleto en el octavo inning, en el que fue su última aparición en el plato de una carrera de 20 años en las Grandes Ligas. Pero el bateador designado de los Medias Rojas solo pudo mirar desde la cueva cuando Travis Shaw falló con un elevado al bosque derecho para el último out y con dos corredores en circulación.



El novato Tyler Naquin aportó un sencillo de dos carreras y Josh Tomlin cubrió cinco innings dominantes para Cleveland, que será local cuando el viernes se ponga en marcha la serie de campeonato de la Americana ante Toronto.



Coco Crisp pegó un cuadrangular de dos carreras en el sexto episodio que puso el partido 4-1 a favor de la tribu, cuya única otra barrida en postemporada fue en 1995, también ante Boston.



Boston llegó a tener una racha de 11 victorias en septiembre, pero perdió ocho de los últimos nueve partidos que celebró, incluidos los de postemporada.



“Tengo alivio de que no pudo dar el hit para vencernos”, declaró el manager de los Indios Terry Francona, quien dirigió a Ortiz en Boston cuando salieron campeones en los Clásicos de Otoño de 2004 y ‘07. “Creo que un honor estar en el terreno, compitiendo contra él en su último juego, ya que es uno de los mejores de todos los tiempos. Te das cuenta por la manera que la gente se quedó esperando, gritando su nombre y lo demás. Se lo merece totalmente”.



Washington se impone



Jayson Werth quiso siempre que uno de sus jonrones sacara la pelota del Dodger Stadium, donde jugó dos temporadas. En su intento más reciente se quedó muy cerca, con un leñazo de 450 pies, que puso la pelota en la parte alta del graderío del jardín izquierdo.



El cuadrangular de Werth ayudó a estirar una ventaja de una carrera en el noveno inning. Anthony Rendón aportó otro vuelacerca y los Nacionales quedaron a una victoria de ganar su primera serie de postemporada al vencer ayer 8-3 a los Dodgers de Los Angeles para sacar una delantera 2-1 en la ronda divisional de los playoffs de la Liga Nacional.



Werth disparó su jonrón solitario frente al cerrador Kenley Jansen en un racimo de cuatro anotaciones en el noveno. Con ese garrotazo, empató a Babe Ruth, al llegar a 15 en la postemporada. Ocupa el undécimo sitio en la lista de los mejores jonroneros en playoffs.



Cuatro relevistas se combinaron al lanzar cuatro innings y dos tercios en blanco, poniendo a los Nacionales en posición de sentenciar la serie hoy en el Dodger Stadium.

Campeones de la división Este por tercera vez en cinco años, los Nacionales no pudieron avanzar en sus dos participaciones previas en la postemporada.



Sucumbieron en la serie divisional ante San Luis en 2012 y contra San Francisco en 2014. “Espero que éste sea nuestro año”, dijo Werth. “Estamos probados para la batalla y los playoffs, y tenemos un gran equipo”.



La franquicia solo ha ganado una serie de playoffs — los Expos de Montreal vencieron a Filadelfia en 1981, una temporada abreviada por una huelga, y luego cayeron ante los Dodgers en la serie de campeonato de la liga. El equipo se mudó de Montreal a Washington antes de la temporada de 2005.