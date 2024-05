El presidente Luis Abinader afirmó que su gobierno está trabajando arduamente para mejorar la vida de los dominicanos en el extranjero.



Al encabezar su acostumbrado encuentro LA Semanal con la Prensa, el mandatario destacó que dentro de las principales acciones que se están tomando para apoyar a la diáspora dominicana, el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index) ha estado realizando actividades y ha creado nuevas oficinas.



Asimismo, indicó que se han realizado esfuerzos para acercar los servicios y políticas públicas a estas comunidades, incluidas asistencia legal y terapia psicológica, y la apertura de nuevas sucursales de Banreservas.



El jefe del Estado indicó que el Index ha lanzado varios concursos y reconocimientos para fortalecer el vínculo cultural con la nación y se han firmado 16 acuerdos internacionales para otorgar becas y ampliar la oferta académica para los dominicanos en el extranjero.



“Se crearon 4 nuevas oficinas en Argentina, Chile, Londres y Orlando. Del mismo modo, existen en el exterior 11 espacios físicos en pleno funcionamiento para la atención de los dominicanos y dominicanas”, indicó.



De igual manera, el presidente Abinader aseguró que el Gobierno facilitará la adquisición de vivienda para los dominicanos en el extranjero, mientras que la Dirección General de Aduanas ha aumentado el límite para la exoneración de impuestos a los bienes traídos por los dominicanos residentes en el extranjero durante las festividades navideñas.



Otras medidas que el Gobierno está tomando, según el mandatario, para fortalecer los lazos culturales y proporcionar oportunidades a los dominicanos en el exterior, incluyen concursos de cortometrajes y escritura, como “Huellas de mi Quisqueya” y “Cuéntame tu historia”.



Además, el reconocimiento a los dominicanos destacados en los Estados Unidos y la Semana Index Cultural en Miami son formas utilizadas para celebrar y promover la identidad nacional en el extranjero.

Otra iniciativa es la inversión en la educación y el desarrollo de habilidades, especialmente en áreas emergentes como la tecnología de videojuegos. El Gobierno considera que esta estrategia puede abrir nuevas oportunidades para los jóvenes dominicanos.



Dominicanos en el exterior



El presidente Luis Abinader viajará a la ciudad de Washington donde recibirá el premio Chairman’s Award for Leadership in the Americas y además participará como orador en la 54 Conferencia Anual de Washington sobre las Américas.



El premio es otorgado por el Consejo de las Américas, el cual afirmó que el líder dominicano ha trabajado para promover la seguridad regional, apoyar la democracia y luchar contra la corrupción desde que asumió la presidencia en 2020.



El acto tendrá lugar este miércoles 8 de mayo en la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA.

El mandatario viajará acompañado de la primera dama, Raquel Arbaje; los ministros, de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez; de Hacienda, José Manuel Vicente; de Economía, Pavel Isa; sus asistentes, Eilyn Beltrán y Lourdes Herrera, el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), Jimmy Arias; Julio Eduardo Díaz Sosa.



También, el presidente Abinader se unirá a la delegación que acompañará al mandatario, la embajadora en Washington, Sonia Guzmán; y el director de prensa del presidente, Daniel García Archibald.

Entregan premio a Eulalio Almonte Rubiera

Al inicio de LA Semanal fue entregado el Premio a la Libertad de Prensa Periodista RD-UNESCO 2024 a Eulalio Almonte Rubiera (Lalo).



Este premio fue creado en 2021 con el objetivo de reconocer a un periodista cuyo trabajo se haya basado en la lucha gremial, la democracia, la libertad de prensa y las mejores causas del país.



En las ediciones pasadas, los galardonados fueron Ramón Emilio Colombo (2023), Ercilio Veloz Burgos (2022) y José Bujosa Mieses (2021).



Eulalio Almonte Rubiera, conocido como “Lalo”, es un periodista de larga trayectoria en la República Dominicana. Nació el 12 de febrero de 1942 en Villa Riva, provincia Duarte. A lo largo de su carrera, ha ocupado varios roles y ha contribuido significativamente al periodismo dominicano. Lalo se inició en el Listín Diario y dirigió el prestigioso y combativo Noti-Tiempo, de Radio Comercial. También fue director de Noticiario Cristal, de Radio Cristal, trabajó en la revista Ruta Dominicana y en el semanario El Coranto, entre otros.