5 años de prisión para hombre que agredió a su expareja

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a cinco años de prisión a un hombre hallado culpable de agredir física, verbal y psicológicamente a su ex pareja.

El sentenciado es Miguel Moya (a) El Budo por agredir a Pamela Indiana Paulino Rodríguez.

De conformidad con el expediente, el hecho ocurrió el 06 de febrero del año 2016, en el sector de Villa Juana, Distrito Nacional, el acusado sostuvo una discusión con la víctima, en ese momento sacó un gillette y la agredió físicamente porque ella no quería continuar la relación con él.

El expediente señala que en otra oportunidad, el condenado agredió físicamente a su ex pareja, golpeándola en diferentes partes del cuerpo con un palo y de forma amenazante le manifestó “que si ella no iba a ser de él, no sería de nadie”, detalló la Fiscalía.

El tribunal, conformado por los jueces Wendy Valdez, Felipe Molina y Samuel Castillo, validó los elementos probatorios presentados en audiencia por los procuradores fiscales litigantes Julio Zaba Encarnación y Johnny Núñez Arroyo.

La conducta del condenado, constituye el tipo penal de violencia de género e intrafamiliar, previsto y sancionado en los artículos 309-1, 309-2 y 309-3 literales B y E del Código Penal Dominicano modificado por la Ley 24-97.

Miguel Moya (a) El Bubo deberá cumplir la pena en la cárcel La Victoria.