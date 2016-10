Indios silencian a Toronto y van a la Serie Mundial; los Cubs se imponen

Otra proeza de un cuerpo de pitcheo que ha debido responder en medio de la adversidad hizo que el equipo más inesperado se colara a la Serie Mundial. Salido de quién sabe dónde, el novato Ryan Merritt mostró serenidad para preservar la delantera, el relevo encabezado por Andrew Miller, seleccionado el Jugador Más Valioso, se volvió a lucir y los Indios de Cleveland blanquearon ayer 3-0 a los Azulejos de Toronto en el quinto juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.



Cleveland no conseguía el banderín de la Americana desde 1997. Tampoco ha jugado como local el primer encuentro del Clásico de Otoño. Lo hará el martes por la noche, recibiendo en el Progressive Field a los Cachorros de Chicago o los Dodgers de Los Ángeles.



El mánager de los Indios, Terry Francona, buscará continuar con lo que ha sido un año de ensueño para Cleveland, después de que LeBron James y los Cavaliers se coronaron en la NBA.



Ese título fue el primero conseguido por cualquier equipo profesional de Cleveland desde 1964. Los Indios no ganan el Clásico de Otoño desde 1948.



“Siempre dijimos que si podíamos lograr esto con este grupo sería algo especial, porque esto es lo más cercano a una familia que se puede encontrar en el deporte profesional”, destacó Francona. “Ser parte de esto me hace sentir muy bien”, añadió el dirigente.



El dominicano Carlos Santana, quien hizo el último out, y Coco Crisp aportaron sendos jonrones por los Indios. Cleveland no enfrentó a los Dodgers ni a los Cubs en esta temporada.



Es la sexta vez que los Indios conquistan el gallardete del Nuevo Circuito.



“Siento que he dicho la palabra ‘especial’ un millón de veces en los últimos 20 o 30 minutos, pero es la verdad. Es estupendo ser parte de esto”, expresó Miller.



Los Indios siguen desafiando todos los pronósticos, luego de quedarse sin tres abridores, el venezolano Carlos Carrasco, el dominicano Danny Salazar y más recientemente Trevor Bauer.



Primero, Cleveland superó a Kansas City, el monarca de la última Serie Mundial, y a Detroit, el equipo con una nómina de 196 millones de dólares, para ganar la División Central de la Americana.



Luego, le puso final abrupto a la carrera del dominicano David Ortiz, con una barrida sobre los Medias Rojas de Boston en la serie divisional.



Y los Indios no aflojaron el paso en la Serie de Campeonato, doblegando a los Azulejos. Cleveland se impuso pese a batear para .168 en la serie. El campocorto boricua Francisco Lindor fue el más destacado con el madero, al batear de 19-7.



Por los Indios, los dominicanos Santana de 4-1 con una anotada y una producida, José Ramírez de 4-0. Por los Azulejos, los dominicanos José Bautista de 4-2,

Edwin Encarnación de 4-0.



Cubs igualan serie



Anthony Rizzo, Addison Russell y el resto de los Cachorros despertaron con el madero, y Chicago apabulló ayer 10-2 a los Dodgers de Los Ángeles para empatar 2-2 la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.



Rizzo sacudió un jonrón y dejó atrás el bache por el que había atravesado en la postemporada, con tres impulsadas. Russell añadió un vuelacercas de dos carreras que coronó un racimo de cuatro anotaciones en el cuarto episodio.



Así, Chicago cortó de tajo una seguidilla de 21 entradas sin anotar.



El japonés Kenta Maeda está contemplado hoy como el abridor de los Dodgers para el quinto juego ante Jon Lester.



El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, comentó que no utilizaría a Clayton Kershaw con poco descanso, después de que el as realizó ayer una sesión de calentamiento.