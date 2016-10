Exreina de belleza denuncia que le quitaron sus hijos

21/10/2016 12:00 AM - Libonny Pérez

La exreina de belleza, Melissa Vargas, se querelló contra la fiscal Daisy García, por considerar, al despojarla de la guarda de sus dos hijos, que violó sus derechos, por mandato de su exesposo el empresario Julián Barceló. Vargas, quien se desempeñó como Miss Mundo República Dominicana en el año 1991, indicó que Julián Barceló influyó en la fiscal García para que le quitara sus hijos de 8 y 15 años, razón por la cual la acusa de prevaricación, tráfico de influencias y otras causas ajenas a la honestidad.



“Mi niña está en peligro, corriendo un altísimo riesgo porque la actual esposa de Julián está en avanzado estado de gestación y mis hijos no son de su agrado, en especial la niña que es mi bebé, mi consentida. Él se los llevó al colegio el pasado viernes y desde entonces no los he visto más”, aseveró.



Además, señaló que “ese señor tiene bastante dinero para quebrar voluntades”, por lo que pidió la intervención del Procurador en este caso.