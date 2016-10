Presidente del BID dice “RD está en una situación privilegiada de crecimiento y estabilidad”

Danilo Medina y una delegación de gobierno participaron en Diálogo Políticas Públicas organizado por BID y Hacienda.



El encuentro fue encabezado por el presidente del BID, Luis Alberto Moreno y un equipo de expertos del banco, tuvo como objetivo intercambiar informes y explorar espacios de colaboración entre el BID y el gobierno dominicano, para alcanzar las metas del programa de gobierno.



El presidente Medina inició el encuentro agradeciendo el apoyo que el país recibe del BID, que aporta el 65% de los préstamos provenientes de entidades multilaterales y acompaña con asesoramiento en diferentes proyectos.



Por su parte, el presidente del BID afirmó que la República Dominicana en este momento está en una situación privilegiada en el contexto de una región latinoamericana con bajo crecimiento. “Este país no solo está entre los que más crecen de la región, sino que “tiene la capacidad de ser un país con una renta per cápita similar a los países del sur de Europa.”

El reto, dijo, “es pensar en la República Dominicana, no solo de los próximos 4 años, sino de los próximos 15”.



Lograr que el crecimiento sea logrado en forma sostenible y con equidad fue uno de los objetivos principales del encuentro con el BID.



Más de una decena de expertos del BID, con conocimiento en diversos temas, desde la educación y salud hasta la economía digital y la competitividad, compartieron con los funcionarios de gobierno posibles líneas de acción en las diferentes áreas, para garantizar que el país continúe por la misma senda y siga mejorando.



A lo largo de una intensa jornada de trabajo se discutieron aspectos como la situación financiera del país, la transformación del sector energético, las prioridades de los programas de inclusión social y sectores claves como salud y educación.



En su análisis del contexto económico, el BID recordó que República Dominicana es uno de los países que tiene la tributación más baja de América Latina y señaló que tiene la oportunidad de reforzar la estabilidad financiera, para poder hacer frente a posibles shocks externos, como un aumento del precio del petróleo.



Asimismo, los expertos del BID coincidieron con la visión del gobierno que busca mejorar la competitividad promoviendo los sectores con potencial exportador, la inserción en cadenas de valor y la formalidad de las empresas.



Paralelamente, se abordó la necesidad de formar el capital humano para las nuevas oportunidades del mercado laboral, y en especial la importancia de las nuevas tecnología en ese proceso.



En este ámbito, los asesores del BID valoraron positivamente el programa República Digital y animaron al gobierno a su implementación como una iniciativa global, en la que participen todos los sectores del país y especialmente al sector productivo.