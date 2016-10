El ADN dotará a la capital de zafacones

La Alcaldía del Distrito Nacional colocará contenedores de basura en la capital. El alcalde David Collado informó que el Ayuntamiento, cumpliendo con la ley de compras y contrataciones, en la próxima semana abrirá un proceso de licitación para adquirir varios zafacones, para lo cual se realizará un levantamiento en el Distrito Nacional. “Heredamos una administración que no tiene zafacones en las calles y nosotros entendemos que hay que hacer el esfuerzo, mientras la ciudadanía debe hacer un sacrificio de ubicar donde haya uno y echar la basura”, explicó.



Acerca de sus pasadas declaraciones de que someterá con el apoyo de la Policía Nacional a quienes sorprendan lanzando basura en las calles, dijo que será una medida que no se tomará a la ligera y que irá acompañada de una campaña de concientización ciudadana.

En ese sentido, indicó que se llegará a un consenso con las diferentes juntas de vecinos del Distrito a fin de que “sea un compromiso entre todos”.



David Collado ofreció las declaraciones tras sostener una reunión con el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien preside el patronato del Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat). De acuerdo con el edil, el encuentro que duró 40 minutos y al que no tuvo acceso la prensa, responde a una invitación que le hizo el cardenal a fin de que conozca las instalaciones y conversen acerca de “situaciones” que afectan al centro.



Uno de los puntos que se trató fue la iluminación del ensanche La Fe, donde se encuentra la Plaza de la Salud. Sobre el particular, el ejecutivo municipal reiteró que en la primera semana de diciembre iniciarán los trabajos de iluminación en el sector.