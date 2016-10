La selección de RD eliminará en el país

27/10/2016 12:00 AM - Satosky Terrero Galarza

El nuevo sistema de competencia y gobernanza que la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) pondrá en marcha en 2017 permitirá a los dominicanos ver en el país a la selección nacional en partidos oficiales de alta envergadura. La información se desprendió de un conversatorio que tuvo el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal), Rafael Uribe, con la prensa especializada en baloncesto para explicar el nuevo orden que regirá el baloncesto internacional.



Bajo el nuevo sistema de la FIBA, se priorizarán dos grandes eventos: la Copa del Mundo, que va en 2019 y la Copa América, que se hará en 2021. Los Centrobasket, preolímpicos y premundiales dejarán de existir. La clasificación a la Copa del Mundo de 2019, que será en China, se hará por ventanas a celebrarse en noviembre de 2017 y febrero y junio de 2018. Esas ventanas se jugarán en formato “home to home”, es decir dos juegos, uno en cada país en un espacio de una semana. Los rivales escogerán mediante un sorteo.



Uribe explicó que el público dominicano podrá disfrutar finalmente a su equipo nacional, que no juega en el patio desde Centrobasket de 2010. “Finalmente los dominicanos podrán ver a su equipo en su casa”, apuntó Uribe. “Esto a la vez nos compromete a cambiar toda la estructura de trabajo que tenemos porque estaremos activos del año completo”.



El Palacio necesita ayuda



Esta nueva realidad del baloncesto internacional deja la gran interrogante: ¿Dónde se jugarán los partidos en República Dominicana? El Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto no está apto para albergar, por ejemplo, un partido ante el equipo olímpico de los Estados Unidos. Queda el Palacio del Voleibol y la propia Arena del Cibao en Santiago. “Precisamente la gente de FIBA vino hace poco y solo aprobó esas tres canchas”, dijo.



“Tenemos que salir a ver cómo las autoridades entienden esta nueva realidad y nos ayuden a poner el palacio apto para celebrar partidos de esa naturaleza”.



Dentro de las notas que se extrajeron de la interacción de Uribe con la prensa está la continuación de la relación SouthGate-Fedombal.



El presidente federado dijo que la firma que maneja la selección adulta desde 2011 también aporta para el desarrollo del programa de selecciones nacionales en categorías menores. A propósito de las categorías formativas, Uribe reveló que pidió la sede para celebrar en el país el Centrobasket U-17. “Dentro de poco vamos a tener una respuesta de la FIBA en ese sentido”, declaró. “Ya es tiempo de que demos el siguiente paso, porque hemos dado un salto enorme en las categorías menores”.