Crisp y Miller aportan a Indios segundo triunfo en Serie Mundial

Los Indios de Cleveland tienen toda la pericia de un equipo de la Liga Nacional, y su mánager Terry Francona es un ajedrecista excepcional.

Coco Crisp bateó un sencillo remolcador en el séptimo inning, Josh Tomlin, Andrew Miller y demás relevistas del bullpen de los Indios maniataron a Chicago para que los Indios derrotasen anoche 1-0 a los Cachorros, amargándole a los locales su primer juego de Serie Mundial en el Wrigley Field desde 1945.



Cleveland se puso arriba 2-1 en el Clásico de Otoño. La derrota implica que los Cachorros ya no podrán conquistar en casa su primer campeonato en 108 años.

Con el juego igualado sin carreras, el bateador emergente Crisp empalmó su sencillo el jardín derecho ante el relevista Carl Edwards Jr para producir la eventual carrera del triunfo.



La única anotación se puso en marcha cuando Roberto Pérez, el receptor puertorriqueño que conectó un par de jonrones en el primer partido, abrió la alta del séptimo con un sencillo. El corredor emergente dominicano Michael Martínez avanzó tras un sacrificio de Tyler Naquin y luego llegó a tercera con un lanzamiento descontrolado.



Luego de un boleto a Rajai Davis, Crisp vino a batear por Miller y conectó su imparable impulsor ante el derrotado Carl Edwards Jr. Davis fue puesto out en tercera tras el tiro del jardinero cubano Jorge Soler. Los movimientos con Crisp y el dominicano Martínez estuvieron entre las varias maniobras de Francona, el piloto que dirigió a los Medias Rojas de Boston a los campeonatos de 2004 y 2007.



Todo le funcionó a Francona, como arriesgar con Carlos Santana en el jardín izquierdo por apenas la segunda vez en su carrera y luego apelar a un doble cambio el traer a Miller por Tomlin para coartar una amenaza de los Cachorros en el quinto y poniendo a Davis por Santana en defensa.



Bryan Shaw y Cody Allen se encargaron de los últimos dos episodios para la quinta blanqueada de los Indios en la postemporada. El cuarto juego será hoy, con el as Corey Kluber abriendo por Cleveland frente a John Lackey.



El puertorriqueño Javier Báez se ponchó tirándole ante Allen con corredores en segunda y tercera para el último out, y confirmando la victoria de Miller.