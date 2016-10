Fallece diseñador del trofeo del Mundial de Fútbol

MILÁN— Silvio Gazzaniga, el escultor que diseñó el trofeo que se entrega al campeón del Mundial de fútbol, ha muerto. Tenía 95 años.

El hijo de Gazzaniga, Giorgio, dijo que su padre falleció mientras dormía en su casa en Milán.

"Simplemente no se despertó esta mañana. Murió en paz", comentó Giorgio Gazzaniga el lunes, en declaraciones a The Associated Press. Agregó que su padre fue hospitalizado recientemente por una serie de padecimientos menores.

Silvio Gazzaniga diseñó y creó el trofeo para el Mundial en 1971, luego que Brasil se quedó en definitiva con la Copa Jules Rimet, al conquistarla por tercera ocasión en México 1970.

"La Copa del Mundo es un objeto mítico para los jugadores y para todos los amantes del fútbol", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. "Estaremos eternamente agradecidos (con Gazzaniga). Expreso mis condolencias y me uno al dolor de su familia".

El trofeo de oro sólido de 18 quilates pesa aproximadamente seis kilogramos (13 libras) Muestra una escena de alegría, en la que dos futbolistas festejan con los brazos en alto, y sostienen un globo terráqueo sobre sus hombros.

"Varias líneas salen desde la base, ascendiendo en espiral y estirándose para recibir al mundo", explicó alguna vez Gazzaniga, de acuerdo con el sitio Web de la FIFA. "Desde las tensiones dinámicas notables del cuerpo compacto de la escultura surgen las figuras de dos deportistas en el conmovedor momento de la victoria".

La FIFA recibió 53 propuestas de siete países distintos para el nuevo trofeo, antes de elegir la de Gazzaniga.

"Diseñé esto para recompensar el heroísmo", dijo Gazzaniga a la AP en 2002. "Pero no un heroísmo sobrehumano. No es una copa convencional".

Giorgio Gazzaniga dijo que su padre supo que su diseño no se entendía bien en papel, por lo que llevó un modelo tridimensional para mostrarlo a la FIFA.

"El jurado entendió de inmediato que era una copa muy fotogénica", comentó Giorgio Gazzaniga. "Es fácil de levantar y luce hermosa cuando la alzan. Él creó un trofeo universal".

La convocatoria de la FIFA estipulaba que el ganador no poseería los derechos sobre su obra. Así, Gazzaniga jamás se benefició económicamente por las imágenes de la Copa del Mundo.

"Pero como compensación, recibió más trabajo diseñando otras copas", afirmó su hijo. "Se convirtió en el señor de las copas".

Gazzaniga diseñó también la copa de la UEFA, la Supercopa Europea y otros trofeos internacionales.

Pero se le recordará principalmente por la Copa del Mundo.

"Este hombre diseñó el trofeo que me dio mi momento de mayor orgullo en el deporte. Descanse en paz", tuiteó Cafú, el capitán de la selección brasileña que se coronó en el Mundial de 2002.

A Silvio Gazzaniga le sobreviven dos hijos, así como nietos y bisnietos.