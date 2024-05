ESCUCHA ESTA NOTICIA



Santo Domingo.- El viceministro de salud, Eladio Pérez, advirtió que las autoridades de salud del país mantienen ‘‘una vigilancia muy estricta’’ ante la posible llegada de un nuevo serotipo de dengue, nunca visto en República Dominicana.



Pérez explicó que, en la nación, hasta 2019, no se había registrado un nuevo serotipo de dengue, cuando se descubrió que en el país circulaba el serotipo número 3. El funcionario aclaró que esto significó un aumento de la enfermedad, convirtiéndolo en el año con más casos.



‘‘Seguimos vigilantes porque en países muy cercanos como es Costa Rica tenemos el serotipo 4…nunca ha circulado en el país, ¿Qué quiere decir eso? Que personas estarían vulnerables a desarrollar la enfermedad y si una persona tuvo un Dengue previo, la segunda vez tiende a ser peor’’, dijo en el programa ‘‘Te lo explico, con Nairobi Viloria’’.



Además, otro de los expertos en el área, consultados en el programa ‘‘Te lo explico, con Nairobi Viloria’’, el medico virólogo e investigador, Robert Paulino, advirtió que el Dengue es ‘‘Muy sensible a factores biológicos’’, al tiempo que, explicó que en la actualidad el ciclo de incubación del mosquito se redujo a cuatro o cinco días y se aumentó la cantidad de huevos que se colocan en cada ciclo.



‘‘El año pasado nosotros vimos algunos de los efectos del Niño, este año esperamos ver los efectos de la Niña; por lo tanto, tenemos dos elementos que van a estar incidiendo dentro de nuestra región porque nosotros somos un país insular’’, añadió.



Sobre los grupos más vulnerables a la enfermedad, la doctora Dhamelisse Then, directora del Hospital pediátrico Hugo Mendoza, explicó que los niños son más vulnerables al Dengue porque no se han expuesto a todos los serotipos y tienen menos capacidad de protegerse de la enfermedad. Asimismo, la doctora Then reveló que los padres deben llevar a sus hijos al pediatra siempre que estos presenten algún síntoma y no a las emergencias de los centros médicos.



‘‘Otro grupo de factor de riesgo es ‘‘El niño obeso’’, la obesidad te lleva a un síndrome de inflamación crónica…el Dengue también te desencadena una respuesta inflamatoria agresiva cuando tú estás en la fase viral’’, dijo Then.



De su lado, el infectólogo Héctor Balcácer, explicó que la población debe almacenar el agua limpia de la manera correcta, sino que, debe limpiar con cloro las paredes internas del recipiente porque es allí donde las mosquitas colocan sus huevecillos, aunque estos no tengan agua.



‘‘El Ministerio de Salud Pública, el año pasado hizo un estudio bastante interesante, uno de cada cuatro niños, o uno de cada dos niños con dengue que lo llevaban a las emergencias o a la consulta de su pediatra llegaban muy tarde’’, reveló Balcácer.



Los expertos coincidieron en que la aplicación de una vacuna contra el dengue, a pesar de que ya se cuentan con varias opciones en el mercado, no es viable como una solución para enfrentar la problemática en países como la República Dominicana, ya que no están disponibles para esta zona y además tendrían un costo de alrededor de 36 mil pesos por persona, dependiendo cuántas dosis sean necesarias.



‘‘Te lo explico, con Nairobi Viloria’’ Es un espacio televisivo, informativo y educativo producido y dirigido por la destacada periodista Nairobi Viloria. Este se transmite todos los sábados de 08:00 a 09:00 p.m. por Color visión, canal 9.