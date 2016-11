Agricultores piden que no los saquen de parque

02/11/2016 12:00 AM - Diana Rodríguez

Agricultores de varias comunidades de Valle Nuevo pidieron al Ministerio de Medio Ambiente reflexionar acerca del daño que ocasionará a cientos de campesinos la disposición que otorga un plazo de 120 días para que los productores retiren los cultivos dentro del parque nacional. Leónidas Aquino, representante de la comunidad El Castillo, provincia Duarte, asegura que antes de que Valle Nuevo fuera declarado parque nacional, ya había personas que cultivaban en el área como modo de subsistencia.



“La situación es desesperante. ¿Por qué nos dan 120 días para que desocupemos el área? Nosotros no sabemos hacer otra cosa que no sea trabajar agricultura, de eso hemos sostenido a nuestras familias”, dijo.



En ese sentido, hizo un llamado al ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, y al presidente Danilo Medina para que visiten Valle Nuevo y vean por ellos mismos cual es el trabajo que realizan los agricultores.



Afirmó que aparte de cultivar la tierra, están comprometidos con el medio ambiente. “Nosotros no estamos haciendo nada malo, estamos protegiendo y cuidando el parque”, expresó.



Dijo que hace un tiempo, una descarga eléctrica ocasionó un incendio en Vallecito y los campesinos duraron ocho días sin volver a sus casas, hasta lograr apagar el fuego.



Aunque habló en representación de las comunidades El Castillo, La Siberia, Pinar Parejo y El Convento, donde según dijo viven más de 300 familias, aseguró que más de 13 mil agricultores serán afectados con la medida de Medio Ambiente. “No es justo que tantas personas mueran de hambre por el simple hecho de poner la tierra a producir”, dijo el campesino. Los agricultores de las comunidades citadas se dedican al cultivo de papas, zanahorias, cebollas y repollos.



Marianela Pérez, en representación de la comunidad Monte Llano, pidió la intervención del presidente Medina para que salga al auxilio de cientos de campesinos.