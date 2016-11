Dicen Embraer prefirió sobornar a cumplir acuerdo

Embraer habría preferido pagar 3.5 millones de dólares en sobornos y no 8 millones de dólares a la empresa SilverStar Ventures LTD, que era la que estaba realizando la intermediación, para la venta de los ocho aviones Super Tucano. Así lo indicó el abogado de la empresa dominicana SilverStar Ventures LTD, Marino Elsevyf Pineda, quien destacó que las gestiones para la adquisición de las aeronaves se inició en el año 2000 durante la administración del presidente Hipólito Mejía, pero no se concretaron debido a la crisis bancaria.



Añadió que una vez superada la crisis, el gobierno del presidente Leonel Fernández retomó el proyecto y esto generó que los brasileños de manera intempestiva y abusiva, rescindieran el contrato, que previamente habían firmado, y revocaran el mandato sobre la base de realizar la negociación directamente con el gobierno de turno.



Relató que la empresa que representa fue la gestora del negocio, razón por la cual hizo las diligencias para que Embraer pudiera vender los aviones a República Dominicana y para esos fines se firmó un contrato de representación.



Elsevyf mostró una copia de un oficio que envió el Secretario de las Fuerzas Armadas a la empresa Embraer con motivo de las negociaciones gestionadas por la empresa SilverStar Ventures LTD.



Señaló que el proyecto contempló perfiles, estudios de mercado y sistemas de financiamiento y que la empresa tramitó todos los contratos con el propósito de que la transacción se hiciera de manera transparente.



“No sólo era la compra de los aviones, también se hablaba de entrenamiento, apertrechamiento, unidades, capacidad militar de las unidades y se establecieron mecanismos para obtener el financiamiento a través del banco de Desarrollo de Brasil.



El jurista señaló que debido al incumplimiento del contrato, demandaron por la vía civil a Embraer por daños y perjuicios y recordó que el proceso se dilucidó en fondo, y que la última audiencia fue el 20 de enero de este año.