Brad Pitt solicita custodia compartida de sus seis hijos

LOS ÁNGELES— Brad Pitt solicitó el viernes la custodia compartida de sus seis hijos en el trámite de divorcio de Angelina Jolie, de acuerdo con documentos de la corte.

La solicitud del actor fue incluida en su respuesta a la petición de divorcio del 20 de septiembre de su esposa para terminar su matrimonio de dos años. La actriz pidió la custodia única de sus hijos, cuyas edades van de los ocho a los 15 años.

La custodia ha sido hasta ahora uno de los temas principales de la separación, y las autoridades investigan a Pitt sobre lo sucedido durante una discusión en un vuelo privado con su familia a mediados de septiembre. La pareja llegó a un acuerdo temporal de custodia que le permitía al actor visitar a sus hijos mientras una agencia de bienestar infantil de Los Ángeles realiza la investigación.

El resultado de la investigación podría impactar la manera en que un juez determine los acuerdos de la custodia, si bien los tribunales de California a menudo están a favor de una custodia conjunta. Los actores también podrían alcanzar un acuerdo privado que no involucraría una disputa pública ante los tribunales.

La solicitud de Pitt no incluye nuevos detalles sobre la separación de la pareja. Pitt citó diferencias irreconciliables y no hace mención a un acuerdo prenupcial que dictaría la manera en que se dividen sus bienes. También citó el 15 de septiembre como el día de la separación, un día después del supuesto altercado entre Pitt y su hijo de 15 años, Maddox.

A Pitt se le acusó de comportamiento abusivo hacia el adolescente, indicaron fuentes a The Associated Press, pero las autoridades no fueron notificadas cuando la aeronave aterrizó en Minnesota. Varias fuentes señalan que el incidente está siendo investigado por el Departamento de Servicios Infantiles y Familiares del condado Los Ángeles, pero la agencia indicó que no puede confirmar si estaba involucrada.

Los actores permanecieron unidos durante 12 años luego de una relación que comenzó en 2005 durante la filmación de la película "Mr. & Mrs. Smith".

Como una de las parejas más influyentes de Hollywood, los actores transformaron los titulares en una fuerza para hacer el bien.

Adoptaron niños de Camboya, Vietnam y Etiopía. En 2006 formaron la fundación Jolie-Pitt Foundation, a donde canalizaron muchos de los millones de dólares que recibían por vender fotos personales a las revistas de espectáculos.