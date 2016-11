Díaz: “No estamos de acuerdo con el draft”

La oposición al draft internacional que la Major League Baseball tiene en agenda celebrar a partir de 2018 ha encontrado mucha oposición en República Dominicana. Desde la Asociación de Entrenadores Independientes hasta peloteros y ex peloteros profesionales han levantado su voz en contra de lo que al parecer cuenta con todo un engranaje listo para echar a andar. Sin embargo, los opositores probablemente no poseen la fuerza que proviene del Estado. Se trata del Gobierno, cuyo representante, el ministro de Deportes, Danilo Díaz, se declaró en desacuerdo con el draft internacional porque trae consigo una serie de realidades que van en contra de la industria beisbolera dominicana.



“No estamos de acuerdo con el draft”, expresó Díaz durante una visita a elCaribe. “No queremos que pase lo que pasó en Puerto Rico. No estamos de acuerdo con el draft, queremos que las academias permanezcan en el país, queremos mejorar el funcionamiento de ellas, queremos la obligatoriedad de que los muchachos estudien en las academias”, expresó.



Aunque oficialmente la oficina de MLB en el país no se ha referido sobre el tema, hace dos semanas el reputado periodista norteamericano Buster Olney, del emporio de medios ESPN, reveló que el draft internacional está contenido en la propuesta que se entregará al Sindicato de Jugadores cuando comiencen las negociaciones de un nuevo acuerdo laboral entre dueños y peloteros.



El actual pacto entre ambas partes perime en diciembre próximo y ya hay conversaciones en ese sentido. Olney reveló que el nuevo proyecto del sistema internacional comenzará en marzo de 2018 con un draft de 10 rondas que durará dos días. Para 2021, según él, los prospectos con edad mínima de 18 años podrán entrar en este draft, contrario a lo que sucede actualmente en el país, donde los talentos son elegibles para firma a partir de los 16 años. “El esquema del draft disminuiría drásticamente la cantidad de dominicanos que pueden ser firmados”, expuso el funcionario deportivo. “Los equipos grandes están en contra de ese draft porque tienen la oportunidad de firmarlos directamente. Si eso se hace, los equipos se van a retirar y evidentemente eso no nos conviene. Si el draft fuera para beneficiarnos estuviéramos de acuerdo”.



De acuerdo con la educación



Díaz afirmó, sin embargo, que el Gobierno está de acuerdo con el planteamiento que busca mejorar el grado educativo de los prospectos dominicanos, aunque dejó claro que son las organizaciones de las Grandes Ligas las que tienen que velar porque eso suceda.



El ministro entiende que Miderec, en lo adelante, intentará trabajar con las organizaciones para que los prospectos dominicanos también reciban educación en los Estados Unidos, algo que no está sucediendo en estos momentos. “Nosotros les dijimos que estamos muy interesados en proteger a nuestros atletas en todo lo que tiene que ver con los estudios, incluso cuando estén en Estados Unidos. Allá es charlas que le dan”, dijo Díaz, en referencia a un encuentro que sostuvo con los ejecutivos de la oficina de MLB en el país. “En Estados Unidos los peloteros norteamericanos que son seleccionados tienen que estudiar, así que con los latinos y con los dominicanos no debe ser de otra manera.



Esa parte para nosotros es fundamental. Si en algo hay que mejorar esta relación, esta estructura que hay, es en esa parte, vamos a tratar de reforzar”, señaló Díaz.



Quiere recursos de las firmas



Díaz reveló que durante el encuentro con la MLB en el país también les hizo saber que su cartera tiene en agenda obtener algún tipo de beneficios de las firmas que se realicen cada año. “Le dijimos de nuestro interés de que nosotros como país queremos recibir algún beneficio de este proceso de contratación y firma”, declaró. “Para que haya mejores estadios, mejores condiciones y para que haya mejores atletas necesitamos recursos y que ahora mismo no están proviniendo recursos de ese proceso de contratación para el deporte dominicano por la vía del Ministerio. Necesitamos sacar provecho de eso. No creo que ellos estén en desacuerdo porque están conscientes de que el Ministerio necesita recursos”, dijo.