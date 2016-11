Muere hermano del ex diputado Tito Hernández

Un hermano del ex secretario de Agricultura y ex diputado, Víctor Hugo Hernández Díaz, (Tito), murió la mañana de este domingo, en la ciudad capital. No se dieron a conocer las causas de su deceso.

El fallecido es Leonel Cristóbal Hernández Díaz, quien padecía de quebranto de salud y era hijo de los señores Bartolo Hernández Hernández, (fallecido) y María Mercedes Díaz.

Sus restos están siendo velados en la funeraria Sávica de San Cristóbal y será sepultado en el cementerio municipal de esta ciudad, a la 10:00 de la mañana de este lunes.

Le sobreviven sus hermanos Rafo, Ruddy, Manuel, Nancy, Edicta y Tito Hernández Díaz.