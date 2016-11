Omega arma su agenda desde la cárcel

09/11/2016 12:00 AM - El Caribe

El cantante Omega, quien saldrá en libertad, bajo reglas, el próximo 23 de noviembre tras declararse culpable de golpear a su entonces pareja Sahira Valerio, está listo para presentar su repertorio. La empresa Indus3 People anunció que “El Fuerte” será el responsable de ponerle el merengue urbano a la “Fiesta Dominicana” (Baile de Grandes Ligas), el viernes 16 de diciembre en Hard Rock Live. El intérprete de “Chambonea” actuará en el mismo escenario que La Gran Manzana, Ramón Orlando Valoy, Chiquito Team Band y Yiyo Sarante, quienes completan la cartelera de lo que será una noche de ritmos tropicales.



Víctor Roque Jr, presidente de Indus3 People, destacó que será un junte de dos generaciones, donde el público tendrá la oportunidad de reencontrarse con el intérprete de “El producto”. Asimismo, Antonio Peter de la Rosa, nombre de pila del cantante, prometió una noche donde el público tendrá la oportunidad de recibir una descarga de éxitos como “Si no me amas”, “Qué tengo que hacer”, “Ponte tu chaleco”, “Tú no ta’ pa’mí”, entre otros.



Omega fue hallado culpable de violencia intrafamiliar y condenado a cinco años de cárcel, de los que solo pasará ocho meses en prisión. Deberá pagar una multa de cinco mil pesos, abstenerse de tomar bebidas alcohólicas, entre otras condiciones para garantizar su libertad.