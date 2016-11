Oposición dice Medina propuso una JCE unilateral

Los partidos opositores denunciaron ayer que pretenden integrar una Junta Central Electoral (JCE) escogida de forma unilateral por el presidente Danilo Medina y el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez. Los partidos opositores hicieron la denuncia en un documento en el que revelaron que fueron “enterados” por monseñor Agripino Núñez Collado “de la decisión que le comunicaran el presidente Danilo Medina y el presidente del Senado, Reinaldo Pared”, de que la JCE se integraría con los señores Henry Mejía Oviedo, Freddy Bolívar Almonte, Carmen Imbert Brugal y Julio César Castaños Guzmán.



Objetaron a los propuestos y advirtieron que si Medina y Pared Pérez imponen esa JCE movilizarán a la población.



A continuación reproducimos el documento íntegro del bloque opositor, el cual está firmado por Andrés Bautista y Luis Abinader, presidente y excandidato presidencial del PRM, respectivamente; Soraya Aquino, presidenta del PSC; Federico Antún Batlle, del PRSC; Elías Wessin Chávez, del PQDC; Rafael Gamundi cordero, del PRSD; el diputado Fidel Santana, del Frente Amplio; Guillermo Moreno, de Alianza País; Pelegrín Castillo, vicepresidente de la FNP; Eduardo Estrella, de Dominicanos por el Cambio; Eléxido Paula, del PHD, Minou Tavárez Mirabal, de Opción Democrática, y Max Puig, de la APD:



“El Bloque de Partidos de Oposición cumple con el deber de informar responsablemente a la ciudadanía dominicana lo siguiente:



1.- En el día de ayer, martes 8 de noviembre, fuimos enterados por monseñor Agripino Núñez Collado, coordinador de la Mesa de Diálogo, de la decisión que le comunicaran el presidente Danilo Medina y al presidente del Senado, Reinaldo Pared, de que se integraría la Junta Central Electoral con los señores:



i) Henry Mejía Oviedo, militante del PRD y cercano colaborador de su presidente Miguel Vargas Maldonado, y quien fuera uno de los miembros de la Cámara de Cuentas sometido y sancionado en juicio político por el Senado de la República en julio de 2008 por “mala conducta y faltas graves en el ejercicio de sus funciones”; (Ver Acta No. J/P- 01 de fecha 2 y 3 de julio del 2008 – Senado de la República Dominicana).



ii) Freddy Bolívar Almonte, cercano colaborador de Reynaldo Pared Pérez, secretario general del PLD y presidente del Senado de la República, sometido y sancionado también en julio de 2008 en el antes referido juicio político a los integrantes de la Cámara de Cuentas, por “mala conducta y faltas graves en el ejercicio de sus funciones”; (Ver Acta No. J/P-01 de fecha 2 y 3 de Julio del 2008 – Senado de la República Dominicana).



iii) Carmen Imbert Brugal, promotora de Danilo Medina, lo que, entre otras acciones, quedó evidenciado al suscribir un comunicado de apoyo al candidato del PLD en las pasadas elecciones;



iv) Julio César Castaños Guzmán, en función de presidente de la JCE y Roberto Saladín, miembro, quienes, en ese contexto, serían una minoría “rehén” de los partidarios y leales del partido oficial y de Danilo Medina.



v) Los 5 suplentes serían designados también entre leales al partido oficial. 2.- Una Junta Central Electoral así -integrada por una mayoría de activistas políticos del partido oficial- sería una imposición autoritaria de Danilo Medina y del partido oficial que denunciamos y rechazamos enérgicamente.



3.- Una Junta Central Electoral con esa composición y electa unilateralmente, estará viciada desde su origen y, por tanto, no será imparcial, ni independiente, ni confiable, ni legítima.



4.- Este bloque de partidos de oposición reitera una vez más que la única vía para lograr una JCE imparcial, independiente y comprometida con el estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes, es que sus integrantes sean electos por consenso, para que ninguno de ellos sienta que le debe el cargo a un partido o sector particular, y así, en el ejercicio de sus funciones, esté liberado de la presión y de cualquier tutela y, más aún, que en la toma de sus decisiones solo tenga que responder a los preceptos legales, al interés general y a su conciencia.



5.- La ciudadanía es testigo de los innúmeros esfuerzos hechos por este bloque de partidos de oposición y de las múltiples manifestaciones de apoyo producidas por las iglesias, el empresariado, los medios de comunicación, los gremios profesionales, reclamando al Senado la pertinencia de una JCE imparcial e independiente.



6.- La opinión pública debe hacer conciencia de que si Danilo Medina y el partido oficial, a pesar de la lucha librada durante más de 5 meses, prefieren imponer una Junta Central Electoral secuestrada y leal a sus intereses es porque necesitan de órganos electorales parcializados para sus planes reeleccionistas y continuistas, llevando al país por el camino de la confrontación.



7.- Por las razones expuestas, este Bloque de Partidos de Oposición, al tiempo de rechazar la integración de una junta parcializada, leal al partido oficial, electa unilateralmente, proclama nuestra determinación de movilizar a la ciudadanía y a la diversidad de sectores del país en la lucha por una Junta Central Electoral, un Tribunal Superior Electoral y una Cámara de Cuentas imparciales e independientes, por ser éstas condiciones imprescindibles para que en 2020 se pueda realizar un proceso electoral con equidad, apego a la ley, transparencia y confiabilidad”.