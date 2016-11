Vertedero colapsa en Puerto Plata

15/11/2016 12:00 AM - Miguel Ponce

La falta de espacio para depositar la basura en el vertedero municipal ha ocasionado que los desperdicios sean lanzados prácticamente en medio de la carretera. Con las lluvias registradas en prácticamente dos semanas, la situación se ha agravado, debido a que los camiones no pueden penetrar al lugar, por las precarias condiciones.

Desde neumáticos hasta plásticos son colocados en la carretera que comunica al distrito municipal de Maimón con Puerto Plata.



“La verdad es que no tenemos donde depositar la basura y con las inundaciones, se nos complica meter los camiones hasta el depósito”, expresa un empleado de la alcaldía.

En varias ocasiones, el alcalde municipal de Puerto Plata, Walter Musa ha informado sobre los planes de trasladar el vertedero ubicado a la entrada a la ciudad.



Problemática



Sin embargo, seis años y tres meses de gestión municipal de Musa, la falta de solución sigue siendo el principal dolor de cabeza que enfrentan los inversionistas del sector turístico y los comunitarios puertoplateños.



Entre los que han planteado la queja por las deplorables condiciones del basurero, están quienes operan el muelle de cruceros Amber Cove en el distrito municipal de Maimón, desde el pasado año.



De acuerdo a informaciones, los inversionistas han planteado adquirir los hoteles Riu, ubicados en Maimón, pero la cercanía de estas instalaciones al vertedero al parecer ha ocasionado que la transacción esté en un punto muerto. El alcalde Musa ha dicho que el Ministerio de Turismo se interesó en buscar una solución, pero sugiere que se busque el terreno adecuado que esté alejado del lugar donde está actualmente.



Traslado no se cumple pese a promesa



Durante la campaña política, los dos principales aspirantes a alcaldes del municipio de Puerto Plata, centraron su propuesta en la eliminación de dicho basurero por la alta prioridad que representa. En similar situación se encuentra el vertedero de Moca, clausurado hace dos años por Medio Ambiente y reabierto debido a que carecen de un lugar para los desperdicios.