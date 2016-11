Danilo Medina instruye evitar pérdida de vida por las inundaciones

El Gobierno se declaró en sesión permanente para dar respuesta inmediata a cualquier eventualidad producto de las lluvias que caen en gran parte del país.



El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, dijo que las autoridades han establecido como principal objetivo evitar las pérdidas de vidas humanas.



Señaló que el presidente Danilo Medina decidió declarar el Gobierno en sesión permanente luego de reunirse con las entidades de asistencia social y los organismos de socorro y mitigación de desastres. “Lo más importante es que la población dominicana mantenga la calma”, puntualizó Peralta. “Y que confíe en el acompañamiento permanente del Gobierno que, no lo dejará solo en ningún momento”, expresó luego de participar en una reunión entre Medina y los titulares de los organismos de socorro, directores y ministros. Medina escuchó atento las explicaciones y expresó su preocupación una vez más por las zonas en emergencia.



Conep dispuesto ayudar



El presidente Medina recibió en su despacho a directivos del Consejo Nacional de la Empresa Privada, quienes se mostraron dispuestos a cooperar con el Gobierno para ayudar a los afectados por las lluvias.



E actual presidente de la entidad, Rafael Blanco Canto, se reunió con Medina y a su salida se mostró preocupado por las lluvias de los últimos días, que afectan sectores productivos nacionales.



Dijo que ofrecieron a Medina todo el apoyo del empresariado para contribuir a rehabilitar las zonas afectadas.



Lluvias costosas



De su lado, el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, dijo que el monto para reparar los daños causados por las lluvias que han caído en el país en los últimos días, especialmente en la zona norte, asciende al menos a cinco mil millones de pesos.



Detalló que entre los daños causados hay un promedio de 40 a 50 puentes que han sufrido algún tipo de daños o que han colapsado. “También tenemos muchos muros de gaviones porque los ríos se los han comido y han invadido ciudades y municipios y para que no se vuelvan a dar esas inundaciones, habría que hacer muchos muros de gaviones”, manifestó el funcionario.



Sin embargo, dijo que hasta el momento no es posible precisar el número de metros lineales o kilómetros de muros de gaviones que hay que construir.



Resaltó que lo importante de reconstruir la infraestructura que ha sido dañada, es que se ejecute con más calidad, de tal forma que si se presenta otra eventualidad, no vuelvan a resultar afectadas. “Los montos que les digo de infraestructuras, sería justo para reconstruir lo que se ha dañado, sin hacer nada nuevo”, subrayó el ministro.



Agricultura



De su lado, el ministro de Agricultura Ángel Estévez afirmó ayer que aún no se han cuantificado los daños en la agropecuaria en la zona norte del país, producto de las lluvias de la última semana.



Afirmó que con el cultivo del arroz, el más vulnerable y el que más abunda en las zonas inundadas, las lluvias coinciden con la fecha de preparación para la próxima cosecha, por lo que su producción no se verá afectada. Sin embargo, Estévez admitió que habrá ciertas dificultades con la yuca que es el rubro que más se afecta con la humedad.