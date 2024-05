El jinete Omar F. González tuvo ayer una jornada perfecta, al llevar a la victoria a los cuatro ejemplares que montó en el Hipódromo Quinto Centenario, donde el pool de 6 pagó RD$1,204.00 por partes.



González fue al círculo de ganadores con sus monturas en las carreras primera (Thousand Letters); tercera (Principe); cuarta (Señorita Esther): y quinta (Counsellor). Para González fue su primera jornada de cuatro victorias en un cartel, en su joven carrera como jinete.



Se situó en el tercer puesto entre los jinetes más ganadores (24), una victoria menos que José Francis Rojas, quien ganó en una carrera (con Raise The Anchor); ambos detrás del líder, Carlos de León (41), quien ayer no posó para el lente de Marcelo de la Cruz, en “El Figureo” para jinetes y ejemplares ganadores. González, con sus 24 montas ganadoras, está empatado con el veterano Jonathan Saldaña, quien ganó en la sexta carrera, con Cañobanda (5).



Con cinco ganadores, el pool de 6 tuvo un dividendo de RD$84.00. El pool de 5 (Pick 5) pagó RD$875.00. El monto apostado al pool de 6 fue RD$1,307,536.00.



En la primera carrera, se impuso Thousand Letters (1), del Establo Marifé. Llevó la monta del jinete Omar F. González, a quien aconsejó el entrenador Luis Valerón. En la segunda, dominó Raise The Anchor (2), del Establo Marianne. Cargó con el peso del jinete José Francis Rojas, a quien trazó pautas el entrenador Omar Javier Calcagno. En la tercera, triunfó Principe (4), del Establo Maralba. Lo condujo el jinete González, a quien impartió instrucciones el entrenador Germán León.



En la cuarta, la victoria fue para Señorita Esther (3), de la cuadra Coast Stable. Llevó sus bridas a González, a quien orientó el entrenador Luis Valerón. En la quinta, ganó Counsellor (2), del Establo Doña Bella. Tuvo sobre el lomo a González, quien siguió las directrices del entrenador German León. En la sexta, el primero en llegar a la meta fue Cañobanda (5), del Establo Don Manrríquez. Llevó en la silla a Jonathan Saldaña, a quien hizo indicaciones el entrenador Cristian Sánchez.