Marte se convirtió en un líder con los Piratas

Starling Marte no sólo se llevó a casa el segundo guante de oro y la elección, por primera vez, al Juego de Estrellas en su carrera en las Grandes Ligas en la pasada temporada.



También se llevó algo que al igual que lo anteriormente citado le da tanta o más satisfacción, y es que este año fue la voz entre todos sus compañeros y el líder de todos los bucaneros, algo muy significativo para el nativo de Villa Mella.



“Creo que sí, creo que este año me lo gané, ser líder de mi equipo”, confiesa entre risas, pero a la vez pensativo, al periódico elCaribe en el estadio Quisqueya.



Marte recuerda cómo sus compañeros se acercaban a él durante la temporada y le pedían consejos. Tampoco olvida el último día donde vio cómo finalizó todo para su equipo que tras tres temporadas consecutivas asistiendo a la postemporada (2013-2015), este año se quedaron cortos, con una foja de 78-83 en el tercer lugar en la División Central de la Liga Nacional, a 25 juegos detrás de los Cachorros de Chicago.



“Los muchachos llegan confundidos, de cierta manera los ayudé y traté de ponerle mucho ánimo al equipo, de ser un líder para ellos y de enseñarles que hay que dar lo mejor de uno todos los días en el terreno de juego”, expresó Marte, quien lideró el conjunto de los Piratas con un promedio de .311, con porcentaje de embasarse de .362, 34 dobles y 47 bases robadas.



Entre las bajas y altas de su equipo durante toda la temporada, Marte, después de pasar sus primeras cuatro temporadas a la sombra del jardinero Andrew McCutchen, se convirtió en el mejor jugador de los Piratas este año.



Asistió a su primer Juego de Estrellas y también fue reconocido por su excelencia defensiva, ganando un segundo galardón de guantes de Oro en la Liga Nacional por segundo año consecutivo.



“Ganar el segundo significa mucho. Ya que a través de que ganaste uno, te esfuerzas más para ganar el segundo y eso es lo que he venido haciendo cada año”, manifestó Starling, quien al final sufrió una lesión en la espalda. “Lo malo fue la lesión, pero seguimos trabajando. En la actualidad estoy saludable, no siento dolor”.



Ahora, Marte, de 28 años, en la tranquilidad de su hogar y en el receso de la temporada de las Mayores, espera seguir cultivando el liderazgo para ayudar a los Piratas en la venidera campaña a ser mejor que en años anteriores. “Esperamos más madurez, más paciencia y muchas cosas, que puedan ayudar a mi equipo”, finalizó Starling.



Clásico Mundial



Si de algo está seguro Starling Marte es de que República Dominicana podrá contar con él en esta cuarta edición, de lo que sí tiene dudas es de su participación en la Liga Dominicana.



“De aquí (béisbol dominicano) aún no estoy seguro, pero en el Clásico Mundial, sí”, afirmó.