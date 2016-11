Bravos acuerdan con Sean Rodríguez por 2 años

ATLANTA — Los Bravos de Atlanta acordaron un contrato de dos años y 11,5 millones de dólares con el pelotero Sean Rodríguez, indicó una persona familiarizada con la situación el sábado.

La persona habló a condición del anonimato con The Associated Press dado que el acuerdo no será oficial hasta que Rodriguez apruebe un examen de condición física.

Rodriguez, de 31 años, ofrece a los Bravos un reemplazo más para sus jugadores de todas las posiciones excepto el receptor. Bateó para .270 con 18 cuadrangulares y 56 carreras remolcadas para los Piratas de Pittsburgh en 2016. Registra un promedio de bateo de .234 en su carrera, con nueve temporadas con los Angelinos de Los Angeles, Tampa Bay y Pittsburgh.

Rodriguez ha jugado durante la mayor parte de su carrera como segunda base pero la temporada pasada tuvo más actividad como primera base con los Piratas.