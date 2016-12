La basura sigue en Santo Domingo...

No me acusen de “necio”, pero debemos continuar denunciando lo que ningún síndico (ahora a quienes ejercen esa función les llaman alcaldes) ha podido resolver en la ciudad de Santo Domingo: El grave problema de la basura.



Cuando declararon ganador de las elecciones del pasado 15 de mayo a David Collado, quien se dio a conocer en un programa de televisión como emprendedor, mucha gente proclamó su regocijo.



Pero, ¿por qué regocijo?

Porque los munícipes de Santo Domingo, al elegir como alcalde a un joven emprendedor y con importantes proyectos en carpeta con miras a poner a Santo Domingo como una ciudad a la altura de las más limpias del planeta, al fin iban a ver a su metrópolis “totalmente higienizada”, sin los montones de basura que ¡desde tiempos inmemoriales! han arropado a sus calles y avenidas.



Este es el tercer artículo que escribo sobre el espinoso tema de la basura. La mucha basura acumulada en la capital Primada de América.



Es que cada vez que con mi modesto auto transito por barrios capitalinos -especialmente por los sectores populosos de la parte alta de Santo Domingo-, observo una increíble suciedad.



El pasado domingo, en la tarde, mientras recorría la convulsionada y vieja avenida Duarte, quedé absorto por los montones de desperdicios vistos en las aceras y contenes.



Incómodo me preguntaba: ¿ Cómo puede ser posible que en plena avenida Duarte, donde el comercio es su principal vitrina al público, haya tanta basura?



Está claro que los desperdicios acumulados pueden ocasionar peligrosas enfermedades como la leptospirosis y el dengue.



David Collado –debo recalcarlo- está empeñado en resolver el viejo problema de la basura.



Su disposición de que la recogida de basura se haga en horas de la noche, ha sido aceptada por la ciudadanía. ¡Magnífica idea!



Dentro de su “plan piloto”, además del horario nocturno, está la instalación de luces muy luminosas en vez de bocinas, con el propósito de no hacer ruidos.



Además, que la limpieza de la ciudad tenga sus calles “aromatizadas” y prácticos zafacones.



Advertencia: ¡Se quema o pasa! Es la teoría aplicada en un examen de escuela o de universidad.



David Collado, en su gestión de cuatro años, pasa el examen o se quema.



Para aprobar el riguroso examen

que le han puesto, tiene que resolver el grave problema de la basura.