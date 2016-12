Miralba Ruíz sobre bailarinas de béisbol: “Solo falta el tubo para que sea un stripClub”

La presentadora de televisión Miralba Ruiz se unió a los grupos que han rechazado la forma de bailar de las bailarinas de los equipos de béisbol del torneo otoño invernal.

“El play ya no es un lugar para toda la familia... Soy fanática de las @aguilasbbc y defensora de nuestra pelota invernal, pero todos los equipos deben revisar esta práctica en donde creo, que solo falta un tubo para que sea un stripClub", dijo en un mensaje que colgó en su cuenta de Instagram.

Ruiz se pronunció sobre el tema luego de que la Liga Dominicana de Bésibol (Lidom) pidió a los equipos, a través de una resolución, aplicar correctivos ante los bailes de las bailarinas, los cuales considera que tienen conductas inapropiadas.

En uno de sus considerandos, la comisión expuso que en lo que va del presente campeonato, se han verificado, por parte de las bailarinas, actitudes y conductas en sus bailes y vestimentas que contradicen los estándares éticos y morales al que se refiere el Artículo 3 de los Estatutos Sociales de la Liga, que tiene por misión fomentar, desarrollar, y reglamentar el béisbol profesional en la República Dominicana.

Miralba agregó: "No soy moralista ni quiero dictarle normas de vida a nadie pero: el deporte, el play, el baseball es una diversión familiar y si es así, estos vestuarios y bailes no caben y si no es así, entonces ya sabemos que deben ponerle y venderle, las boletas solo "para mayores de 16 años". También dijo que no llevaría a su hija a ver ese tipo de espectáculo "donde se supone que hay diversión sana y familiar pero abunda el morbo para adultos".

Va para todos los equipos y los patrocinadores de la pelota invernal. Hay marcas muy responsables y con mucho compromiso social que quizás no se han percatado de esta situaciónespectáculo donde se supone que hay diversión sana y familiar pero abunda el morbo para adultos", finalizó su mensaje en el cual colocó un video con una de las bailarinas que mueve su cuerpo de una manera vulgar con una diminuta prenda de vestir.

