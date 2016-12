Requieren respuestas

09/12/2016 12:00 AM - Redacción

Las inundaciones provocadas por las lluvias en la zona Norte, sin precedentes en tiempos modernos, han sido reconocidas como una advertencia o una muestra de lo que pudieran ser efectos del llamado cambio climático.



El foco de las autoridades se centra ahora en la restauración de los daños a las infraestructuras, viviendas y cultivos, lo mismo que en las ayudas a los damnificados. En algunos días las cosas volverán a la normalidad, y dentro de unos meses las vivencias quedarán en la parte más remota de la memoria social.



Hay otras cuestiones que no constituyen “urgencias”, pero que dada su naturaleza requieren enfoques desde una perspectiva más allá de lo coyuntural, dentro de lo que podría ser parte de una estrategia nacional ante los efectos del cambio climático.



Las inundaciones del bajo Yuna, para citar un caso, o las del delta del Yaque del Norte, que fueron mucho más violentas, ¿cómo deben ser vistas? Se dirá que esas zonas tradicionalmente han estado sometidas a los imponderables durante la temporada ciclónica. Pero ese criterio podría estar congelado en el pasado, sin valorar la evolución del planeta.



Ahora las vistas cortas se ceban en los controladores de las aguas almacenadas en la presa de Tavera, pero no se conoce un análisis ponderado sobre los volúmenes vertidos al Yaque del Norte aguas abajo. El impacto de ríos importantes como el Mao, que si bien tiene algo de su caudal regulado en la presa de Monción, vierte sobre el Yaque; el río Ámina y otros ríos medianos y arroyos que durante los períodos lluviosos también descargan en el Yaque.



¿Se habla de fórmulas que posibiliten regular esas aguas de modo que no impacten gravemente el Yaque? Quizás sea una de las tareas de futuro para atenuar las inundaciones que tantas pérdidas provocan en las zonas bajas del Cibao Occidental.



Quienes gobiernan y manejan la materia medioambiental, las aguas en general, deben replantearse estas cuestiones, lo mismo que el uso del territorio en lo que tiene que ver con la habitabilidad.



Son asuntos que requieren respuestas.