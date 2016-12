Inauguran “Corazón de la Navidad”

10/12/2016 12:00 AM - Wendy Almonte

Santiago. Los personajes y hechos que evocan la Navidad, tanto a nivel mundial como en el país, caracterizan el parque de luz inaugurado en los jardines del Teatro Cibao y el monumento, con el fin de valorizar y resaltar la cultura de la región. En la primera noche, cientos de personas acudieron a disfrutar de la magia de la Navidad que por segundo año realiza la Fundación Ciudad Santa María con el montaje de “El Corazón de la Navidad”.



El evento que durante 30 días estará abierto para toda la familia, muestra el Nacimiento Viviente, nuestra música y bailes, hermosas coreografías, acrobacias, personajes de la Navidad, Santa Claus, duendes, bufones y otros, a través de once enormes carrozas que cada noche desfilarán, con la participación de unos 80 artistas en escena.



El padre Juan Patricio Azcona, fundador y presidente del Centro Educativo y Comunitario Ciudad Santa María, al bendecir el montaje, al pie del pesebre viviente, expresó que con este evento le dan ánimo a Santiago y le dicen que hay cosas bellas por las que vivir, cosas hermosas por las que luchar, y que este sea el corazón de Santiago, el corazón de todos nosotros.



“Y por eso como queremos que sea el corazón nos hemos centrado aquí, en este pesebre, porque lo que verdaderamente evoca la Navidad es esto, es Dios que nace, por eso se llama Navidad, de natividad, de que alguien nace, que es el Señor, por eso nos hemos puesto aquí, como eje donde ha de girar toda la espiritualidad de este parque de luces.



Ojalá que todos nosotros encontremos esa estrella en esta Navidad que condujo a los magos hacia ese encuentro con Jesús, ojalá que este ambiente de familia, de sano esparcimiento, este ambiente lleno de paz nos ayude de verdad”, expresó Azcona.



El corte de cinta que dejó inaugurado el parque, estuvo a cargo del empresario Félix M. García C. presidente del Grupo Linda, uno de los principales patrocinadores del evento, junto a Soraya Checo de Álvarez, co-fundadora y vicepresidenta de la organización.



También Llini Jorge de García presidenta del Voluntariado Ciudad Santa María y el Padre Juan Patricio Azcona, entre otros patrocinadores.



La actividad, que se realiza a beneficio del citado voluntariado cuyo objetivo es llevar una educación de primera a los más desfavorecidos, contó con el encendido de los jardines del Gran Teatro Del Cibao por sección culminando con la espectacular iluminación del Monumento a los Héroes de la Restauración, finalizando con el gran desfile de las once carrozas, con los 80 artistas en escena, todos talento local.