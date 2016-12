CMD reconoce labor de mediadores en diálogo con Gobierno

El Colegio Médico Dominicano (CMD) reconoció ayer la labor de mediación del padre Jesús Castro y los doctores José Joaquín Puello, Julio Amado Castaños Guzmán y Amauris García, en el diálogo con el Gobierno que derivó en una mejora salarial para los galenos y otros profesionales del sector salud.



En un emotivo acto, el presidente del gremio, Waldo Ariel Suero, tuvo palabras de agradecimiento no sólo para los homenajeados, sino también para el Gobierno, los médicos de la base, la prensa y los únicos dos gremios que permanecieron unidos al CMD hasta el final de las negociaciones: la Asociación Nacional de Enfermería (Asonaen) y la Agrupación Médica del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).



Valoró que luego de que once asociaciones del IDSS firmaran con el Gobierno, y al presidente de la agrupación médica, Carlos Roa, le ofrecieran “cositas”, como la dirección de un hospital para que desistiera de la lucha, éste se mantuvo firme en su posición a favor del CMD.



Suero expresó que si bien la firma del acuerdo no resuelve las problemáticas del sector salud, arribaron a una “negociación decente”, en la que se consiguió un reajuste salarial de un 25%, pensiones dignas para 1,700 médicos, incentivos, proyectos de leyes, estabilidad laboral y otras reivindicaciones.



Insiste en 5% para el sector salud

El líder gremial insistió que ante las pésimas condiciones en que se desenvuelve el 90% de los hospitales dominicanos, el Gobierno asigne el 5% del Producto Interno Bruto al sector salud, tal como se hizo para la educación.



Valoran transparencia de Waldo

Los cuatro homenajeados coincidieron en resaltar la transparencia y verticalidad del presidente del CMD, durante un largo diálogo de siete meses, comenzando con el rector de la Universidad Católica de Santo Domingo, padre Jesús Castro, quien valoró sus principios éticos y morales y que no aceptara negociar en privado para evitar manipulaciones.



“Waldo, mantén tu criterio moral en tu vida, eso vale mucho frente a los médicos. Eres un gran luchador, no negocias a la oscuridad con nadie, sino que defiendes a los médicos”.



José Joaquín Puello, por su parte, dijo que aunque en varios programas de radio y televisión se intentaba denostar al presidente del CMD con términos peyorativos, él siempre le defendía, por considerarlo un hombre firme, transparente, defensor de sus principios y por su calidad profesional.



“Para el gremio ha sido una bendición de Dios que Waldo haya vuelto a la presidencia del gremio”, dijo.



Pide diálogo por un buen sistema público de salud

Castaños Guzmán expresó que desde hace décadas el sector salud ha estado inmerso en un proceso de reforma fallido y poco resolutivo, plagado de

ineficiencias, inequidades y barreras que avergüenzan al país. En ese sentido, dijo que el CMD tiene en sus manos la oportunidad de aprovechar el ambiente de diálogo y conquistar al Gobierno central para iniciar una verdadera reforma que ayude a reconstruir un sistema público de salud de calidad.