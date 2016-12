Gigantes y Leones dividen; EO vencen a TL

Los Gigantes del Cibao y los Leones del Escogido salieron con un triunfo cada uno en la doble jornada de ayer y las Estrellas Orientales vinieron de atrás para dejar en el terreno a los Tigres del Licey con pizarra 4-3. Los Gigantes se impusieron 3-1 en el primero y más tarde los Leones ganaron 12-5. El conjunto nordestano domina de manera contundente (7-2) a la tropa capitaleña en su serie particular cuando sólo le resta un encuentro. El número mágico de los Gigantes quedó en tres.



La última vez que se jugó una doble jornada en el torneo invernal dominicano fue cuando se enfrentaron Leones y Estrellas en el 2010. Originalmente, no estaba previsto el doble partido en el presente calendario, pero a causa de las incesantes lluvias, todos los días libres se agotaron. En el primer partido, con las acciones igualadas a uno por bando en el séptimo, Richard Ureña y Melvin Mercedes recibieron boletos seguidos. Tras un out, Perkins disparó un sencillo impulsador al prado derecho. Félix Pie fue golpeado y con las bases llenas, Garabez Rosa recibió transferencia que trajo la tercera vuelta.



Segundo choque



Con el marcador 5-4, a favor de los francomacorisanos, los rojos vinieron de atrás e igualaron con indiscutible remolcador de Jorge Polanco en la sexta entrada. Los Leones tomaron el control de la octava entrada cuando fabricaron un rally de cinco carreras. En ese partido la sacaron Ureña, Eric Wood, por los Gigantes, y Rubén Sosa, por los Leones.



Estrellas dejan en el terreno a Licey



En San Pedro de Macorís, Audry Pérez se vistió de héroe al conectar un hit dentro del cuadro en la novena entrada con las bases llenas que rompió un empate a tres y ayudó a que los Orientales se afianzaran en el cuatro lugar clasificatorio.



Las Estrellas que perdieron el día anterior de las manos de los Tigres, le devolvieron la dosis castigando al cerrador Jairo Asencio.



En el noveno episodio, cuando el marcador estaba 3-2 a favor de la novena añil, Asencio permitió que se llenaran las bases y, después de dos outs, llegó el machucón de Audrey Pérez a manos del antesalista que propició la carrera decisiva. Donovan Solano hizo el tiro a primera pero ya era demasiado tarde.



Sin más encuentros entre Estrellas y Tigres en lo que queda de calendario, la serie particular fue ganada por los petromacorisanos, 6-4.