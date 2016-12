De gira, Trump da pocas señales de enfocarse en unir al país

PALM BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — El presidente electo Donald Trump concluía el sábado su gira de victoria electoral, en la que ha mostrado pocas señales de dejar atrás su tempestuosa campaña para enfocarse en unir a un país dividido un mes antes de su juramentación.

En cada escala, el magnate republicano ha alardeado al recordar su triunfo electoral, reiniciado algunas viejas riñas políticas y empezado otras, y ha hecho poco para aplacar los gritos llenos de odio de "¡Encarcélenla!", dirigidos a su rival demócrata Hillary Clinton.

Trump planeaba realizar su último mitin de la gira en el mismo estadio de fútbol americano en Mobile, Alabama, donde llevó a cabo la concentración de mayor tamaño de su campaña. El sábado también anunció la nominación del representante Mick Mulvaney de South Carolina para el puesto director de presupuesto. Mulvaney, integrante del movimiento ultraconservador Tea Party, es un conservador fiscal sin experiencia en montar planes de gastos gubernamentales.

Los ruidosos mítines, sello distintivo de su campaña, tienen la intención de estar en contacto con los simpatizantes que lo llevaron a la presidencia. Pero estas presentaciones también han sido su principal manera de comunicación desde las elecciones del 8 de noviembre.

Trump ha rehuido las conferencias de prensa tradicionales que realizaban presidentes electos días después de ganar. Ha concedido pocas entrevistas, anunciado a las personas que quiere en su gabinete a través de comunicados de prensa, y sigue apoyándose en Twitter para dar a conocer su manera de pensar y hacer anuncios públicos.

Eso continuó el sábado por la mañana cuando el presidente electo usó las redes sociales para opinar sobre la captura de un dron investigador de la Armada estadounidense por parte de China en aguas internacionales, escribiendo con falta de ortografía "sin precedentes" cuando dijo que "China roba un dron de investigaciones de la Armada de Estados Unidos en aguas internacionales - lo saca del agua y se lo lleva a China en un acto sin precedentes".

Posteriormente corrigió el tuit. Beijing indicó el sábado que tiene la intención de devolver el dron a Washington.

Días después de vencer a Clinton, Trump insinuó a sus asistentes que le gustaría seguir con su estilo de campaña arrasador. Aunque acordó esperar hasta que tuviera parte de su gabinete, el presidente electo ha dicho varias veces que le encanta estar de gira entre el público. Sus asistentes están considerando realizar más mítines después de que él juramente con el fin de buscar el apoyo del público hacia su agenda.

En Pennsylvania habló 20 minutos sobre la noche en que ganó la elección. El público vitoreó mientras el presidente electo recordaba lentamente sus victorias, estado por estado. También entremezcló críticas aleatorias a expertos y políticos de ambos partidos.

Trump agradeció a los afroestadounidenses que no votaron, al afirmar: "Ellos no salieron a votar por Hillary Clinton. Ellos no salieron. Y eso fue tremendo, así que gracias a la comunidad afroestadounidense". Esta retórica crea nuevas interrogantes sobre su habilidad para unificar al país