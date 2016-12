¿Premio Nacional de Historia en peligro?

Los miembros de la Academia Dominicana de la Historia (ADH) están desconcertados con un informe que apunta a que el ministro de Cultura “eliminó” el Premio Nacional de Historia. Otra versión sugiere que se pretende reorganizarlo. Una versión que circula entre historiadores sugiere que el ministro de Cultura, Pedro Vergés, dejó el premio en el limbo. Esa idea se alimentó el pasado 13 de este mes, con el anuncio de las bases del Concurso Nacional de Literatura de 2017. Las bases de los premios de Historia no fueron incluidas y circuló la versión de que ya no existirían.



Según informes, la presidenta de la Academia de la Historia, Mu-Kien Adriana Sang, y otros directivos se reunieron el jueves pasado con el ministro Pedro Vergés para abordar la supuesta decisión.



En esa reunión, en la que participaron además Manuel García Arévalo, José Del Castillo y Amadeo Julián, el ministro habría explicado que su idea es que el “Premio Anual de Historia José Gabriel García” sea organizado por el Ministerio de Cultura conjuntamente con la Academia Dominicana de la Historia.



Los comisionados habrían reaccionado con sorpresa y dicho al ministro que una decisión como esa tendría que ser discutida por los miembros de la Academia de la Historia y al efecto ha sido convocada una asamblea de sus miembros para el 12 de enero de 2017, a la que acudiría el ministro de Cultura, donde presentaría su propuesta al pleno de los miembros.



Aunque la idea del ministro no se conoce a detalle, hay miembros de la Academia que entienden que si la organización del premio no queda por entero bajo su control, esa situación ofrece la oportunidad para que los propios directivos puedan participar.