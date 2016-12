Rivalidades dominan el fin de semana navideño en la NFL

24/12/2016 12:00 AM - AP

Steelers recibe a Ravens, Broncos visita a los Chiefs y Vikings a Packers. Grandes rivalidades con mucho en juego. Feliz Navidad. Hay mucho de qué quejarse sobre el calendario de temporada regular en la NFL. Pero la semana 16 es la excepción, cuando esos tres encuentros y algunos otros partidos de alto perfil con implicaciones de playoff le brindan un brillo adicional a la recta final de la campaña. Pittsburgh puede arruinarle a Baltimore sus planes de enero con un triunfo que les aseguraría el cetro del Norte de la AFC. Kansas City puede matar cualquier aspiración de los campeones defensores broncos con una victoria. Ambos encuentros serán el domingo.



Y aunque Minnesota prácticamente está eliminado, podría perjudicar las posibilidades de Green Bay en una disputada Conferencia Nacional. La penúltima semana de campaña regular comenzó el jueves cuando los Eagles de Filadelfia quebraron una racha de cinco derrotas al vencer en casa 24-19 a los Giants de Nueva York.



Únicamente los Steelers pueden asegurar su boleto a playoffs en este duelo. Pero una victoria de los Ravens representaría barrer la serie de temporada con Pittsburgh y poner el criterio de desempate en su favor a falta de una semana. El duelo que inicia por la tarde del domingo, será como de costumbre, una batalla brutal en la que no se otorgará cuartel.



El duelo nocturno en Navidad posiblemente no pueda igualar al primer enfrentamiento entre ambos en la campaña en la semana 12, que es uno de los mejores juegos del año, en el que los Chiefs vencieron 30-27 a los Broncos en tiempo extra. KC sella su pase a postemporada con un triunfo o una derrota de los Ravens. El panorama de Denver es mucho más complicado; no puede ganar el Oeste de la AFC y está en una cerrada disputa por un comodín. Una derrota sería devastadora para los actuales campeones. El resto de la semana 16 inicia hoy con los duelos: Dolphins-Bills, Jets-Patriots, Titans-Jaguars, Chargers-Browns, Redskins-Bears, Falcons-Panthers, Colts-Raiders, Buccaneers-Saints, Cardinals-Seahawks, 49ers-Rams y Bengals-Texans. El lunes por la noche Lions visita a los Cowboys.

Minnesota (7-7) en Green Bay (8-6)

Una derrota elimina a los Vikings de cualquier posibilidad de playoffs. Para los Packers, el triunfo pondría la mesa para un duelo en la última semana de campaña regular en casa de los Lions por el Norte de la NFC. Green Bay se recuperó para involucrarse nuevamente en el panorama de playoffs gracias a Aaron Rodgers, quien tiene 22 pases de touchdown en seis juegos y supera los 100 puntos de ratings en cada uno de los encuentros desde la semana 7. También pueden ingresar a postemporada con una victoria y una combinación de otros resultados que son demasiado complicados.