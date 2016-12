Los organismos de seguridad se unen para perseguir banda

Los organismos de Seguridad del Estado anunciaron la formación de una unidad especial para capturar a la banda señalada como responsable de los asaltos a un camión de transporte de valores en Bella Vista Mall y una sucursal del Banco Popular en Plaza Lama, en la avenida 27 de Febrero esquina Comandante Enrique Jiménez Moya. El anuncio lo hizo el director de la Policía Nacional, mayor general Nelson Peguero Paredes, quien confirmó que el asalto al centro de negocios del Banco Popular fue ejecutado por la misma banda responsable del atraco en Bella Vista Mall, y que dirige el exteniente del Ejército John Percival Matos, a quien también se le atribuye el robo de una avioneta en el aeropuerto Joaquín Balaguer y el asalto a La Sirena de la Charles de Gaulle, en Santo Domingo Norte.



“Desde ayer la Policía ha llevado a efecto la investigación para llegar a las conclusiones de estos hechos. Hasta el momento hemos podido determinar que los casquillos recolectados en la escena del crimen calibre 5.56 y 9 milímetros coinciden, en algunas de sus partes, con los hechos acontecidos anteriormente en la plaza Bella Vista Mall, lo que nos pone en condiciones de decir que estamos al frente del mismo grupo que ha materializado estos hechos”, apuntó.



Peguero Paredes hizo el anuncio durante una rueda de prensa realizada la tarde de ayer en la sede del Ministerio de Defensa, a solicitud del presidente Danilo Medina y con la participación del ministro de Defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sem; el ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, y el director del Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), Sigfrido Pared Pérez.



“En este momento las instrucciones son crear un solo cuerpo para combatir esos grupos de antisociales. Fuerzas Armadas y Policía, todos unidos, vamos a combatir hasta dar al traste con el arresto de estos antisociales, o poner fin a esta situación que impera en este momento”, expresó.



A seguidas dijo que “en la mañana de hoy (ayer) la Policía Nacional ubicó a estas personas en la zona de San Cristóbal y los estamos persiguiendo fuertemente, e inclusive solicitamos helicópteros de la Fuerza Aérea Dominicana a los fines de rastrear la zona”. No obstante, ayer se practicaron varios allanamientos en el Distrito Nacional, en el sector Las Cañitas.



Al responder preguntas de los reporteros, Peguero Paredes dijo que la Policía manejaba la hipótesis de que el exteniente Percival Matos estaba fuera del país.



Dijo que los casquillos recogidos en las escenas de los asaltos no pertenecen a ningún arma legalmente registrada, por lo que no se puede determinar la procedencia del fusil M-16 usado, y lo mismo sucede con las bombas lacrimógenas usadas en Plaza Lama, ya que éstas no tienen una numeración precisa.



Carlos Amarante Baret



El ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, consideró que la banda de asaltantes desafía a las autoridades: “Desde la Policía Nacional se le ha estado haciendo un llamado para que se entreguen y su repuesta ha sido repetir la acción en otra plaza”.

Advirtió a los delincuentes que “el curso que tome esta situación va a depender de ellos, porque de lo que se trata por parte de los órganos de seguridad del Estado y la Policía Nacional es de apresarlos y someterlos a la acción de la Justicia”.



Rubén Darío Paulino Sem



El ministro de Defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sem, dijo que desplegará los 58 mil miembros de las Fuerzas Armadas para capturar a la banda y entregarla a la Policía Nacional, a fin de que sean sometidos a la Justicia.



“Nosotros, como garante de la soberanía nacional, estamos apoyando a la Policía Nacional en la seguridad ciudadana y asumimos la responsabilidad que nos embarga, tanto al Ejército, a la Armada, a la Fuerza Aérea, a los cuerpos especializados, así como también a los diferentes organismos de Inteligencia para apoyar a la Policía Nacional en la búsqueda de estas personas. Vamos a mover aire, mar y tierra, para encontrarlos”, subrayó.



Prontuario delictivo



Al exteniente del Ejército, John Percival Matos, se le atribuye un prontuario delictivo que data desde el año 2011. Se le acusó de ser el autor del robo de un avión ejecutivo del Grupo Punta Cana, en octubre de ese año, el cual estaba en el hangar del Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer (El Higüero). El avión es un turbo-pro modelo 2000, marca Viscrat-200, matrícula norteamericana N871C, propiedad de la subsidiaria Corporación Aeroportuaria del Este (CAE II LPD), valorado en US$2.5 millones.



Pero en marzo de 2013 el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de la provincia de Santo Domingo pronunció el descargo de Percival Matos, a quien se le atribuye ser el cabecilla de una banda que este año ha ejecutado tres cruentos asaltos en centros comerciales.



En el asalto a La Sirena de la avenida Charles de Gaulle, el día 4 de agosto, los delincuentes equipados de armas largas asaltaron a un mensajero que se dirigía a depositar dinero en la sucursal de la Asociación Popular que opera en el centro comercial y robaron RD$4 millones. Resultaron heridas cuatro personas.



El 15 de septiembre en Bella Vista Mall atracaron un camión de transporte de valores y robaron más de RD$3 millones. En ese hecho mataron al guardián Bienvenido García, de 45 años, e hirieron a su compañero Yeuri Eduardo Cuevas.



Y el lunes último asaltaron el centro de negocios personales del Banco Popular con unos RD$4.8 millones (una valija con RD$3.7 millones y otra con US$25 mil), con un saldo, además, de dos heridos, José de Jesús Reinoso, de 36 años, quien está en condiciones críticas en la unidad de cuidados intensivos del hospital Marcelino Vélez Santana, y Germán Mora Merán, interno en el mismo centro. Será sometido a una cirugía en el codo derecho.



Este último asalto, de acuerdo con el director de la Policía Nacional, lo ejecutó junto a Brayan Peter Félix Paulino, a quien también acusa de participar en el de Bella Vista Mall. Está prófugo, igual que Percival Matos.



Asaltos aumentan la inseguridad



La rueda de prensa de los ministros de Interior y Policía y de Defensa, conjuntamente con el director de la Policía Nacional y el DNI, valida la inseguridad ciudadana que vive el país y que en determinados momentos desde el Gobierno se minimizaba calificándola de simple percepción.



De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CND), para septiembre de este año esa institución tenía registrado sobre los 2,900 asaltos a ciudadanos en distintos puntos del país, lo que equivale a 322 mensual u once diarios.



Esto, a pesar de que en marzo de este año la firma encuestadora CID-Gallup reveló que más del 17% de los hogares de República Dominicana ha sido víctima de la delincuencia.



La empresa dijo en la ocasión, refiriéndose tanto a República Dominicana como a Centroamérica, que “hay un clima de cierta inseguridad en la ciudadanía para estar fuera del hogar, especialmente en horas de la noche”.



Y es que los robos, atracos y secuestros están a la orden del día en la República Dominicana, y eso lo reflejan las páginas de los diarios, los noticiarios y las redes sociales.



La fiscal Yeni Berenice Reinoso dijo en una ocasión que de cada 10 asaltos registrados en nueve participan policías o militares, ya sea de forma directa o facilitando recursos, como armas.

Encuesta refleja el temor de la población

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (Enhogar 2015), desde el año 2005 hasta el 2015 el número de personas que sienten temor por la delincuencia en el país aumentó en un 6.0%. El temor era tal que el 44.1% de la población de 12 años o más dijo que había dejado de realizar alguna actividad por miedo a la delincuencia y al crimen, y que ocho de cada 10 personas en ese mismo rango de edad afirmó que habían sido víctimas de un atraco durante los 12 meses anteriores a la realización de la encuesta. Asimismo, el estudio dice que solo el 37% de las personas que son víctimas de un hecho delictivo lo denuncia, mientras que la mayor parte opta por el silencio. Los delitos más denunciados fueron los atracos, seguido del robo en las viviendas, con un 32.6%, así como el robo personal, con 27.7%.