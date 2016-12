Contingente policial mata a Percival Matos

Bonao.- John Percival Matos, sindicado como el autor de tres asaltos a entidades bancarias, que dejaron como saldo dos vigilantes muertos, cayó abatido ayer en la tarde en el interior de una yipeta en la cabaña Fuente del Placer en Bonao, luego de un tiroteo por agentes de la Policía Nacional.



El vocero de la Policía Nacional, general Nelson Rosario, dijo en una rueda de prensa que a Percival Matos se le encontró un fusil y una pistola y que el fugitivo se encontraba solo en la cabaña al momento del tiroteo. Las otras dos personas que le acompañaban escaparon en un taxi previo al enfrentamiento.



Confusión



Al poco tiempo de que tanto la Presidencia de la República como la Policía Nacional dieran a conocer la noticia, surgió una gran confusión sobre el hecho.



El general Virgilio Pacheco Garabito, director de la Dirección Regional Sur de la Policía, con asiento en Bonao, había informado que no era Percival Matos el que resultó muerto en el intercambio con agentes policiales y militares, sino un miembro de la banda delincuencial a la que este pertenece.



Pero el vocero policial indicó que según lo que le habló vía telefónica, éste no quiso decir eso, sino que había que esperar la confirmación del legista.



Rosario explicó que hoy se darán mayores informaciones respecto al hecho. También se informó del apresamiento del taxista con los que los otros miembros de la banda delictiva salieron del lugar. En la víspera, el presidente Danilo Medina ordenó a los organismos de seguridad frenar las bandas que azotan el país.



Llevan cadáver al Marcelino Vélez



El cuerpo de Percival Matos fue levantado a las 9:30 de la noche por el médico legista José Miguel Sánchez y trasladado al hospital Marcelino Vélez Santana, en Herrera, donde funciona una unidad del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para realizarle la necropsia correspondiente.



El legista dijo en su declaración sobre las causas de la muerte que el cuerpo presenta múltiples heridas de bala de armas de diferentes calibres. No portaba documentos, pero fue identificado por los tatuajes.



Mientras que el Procurador Fiscal de la provincia Monseñor Nouel, Joel Antonio López García, reveló anoche que en la yipeta de Percival Matos se encontró una cantidad indeterminada de dinero en una caja de whisky.



Historial delictivo



A Percival Matos también se le sindica ser el cabecilla de una banda que este año ha ejecutado tres cruentos asaltos en centros comerciales.



En el asalto a La Sirena de la avenida Charles de Gaulle, el día 4 de agosto, asaltaron a un mensajero que se dirigía a depositar dinero en la sucursal de la Asociación Popular que opera en el centro comercial y robaron 4 millones de pesos. Resultaron heridas cuatro personas.



El 15 de septiembre en Bella Vista Mall atracaron un camión de transporte de valores y robaron más de tres millones de pesos. En ese hecho mataron al guardián Bienvenido García, de 45 años, e hirieron a Yeuri Eduardo Cuevas.



Y el lunes último asaltaron el centro de negocios personales del Banco Popular con unos 4.8 millones de pesos, distribuidos en una valija con 3.7 millones de pesos y otra con 25 mil dólares, con un saldo, además, de dos heridos, José de Jesús Reinoso y Germán Merán.



Este último asalto, de acuerdo con el director de la Policía Nacional, lo ejecutó junto a Brayan Peter Félix Paulino, a quien también acusa de participar en el de Bella Vista Mall.



También se le atribuye un prontuario delictivo que data desde el año 2011. Se le acusó de ser el autor del robo de un avión ejecutivo del Grupo Punta Cana, en octubre de ese año, el cual estaba en el hangar del Aeropuerto Internacional Joaquín Balaguer (El Higüero).



El avión es un turbo-pro modelo 2000, marca Viscrat-200, matrícula norteamericana N871C, propiedad de la subsidiaria Corporación Aeroportuaria del Este (CAE II LPD), valorado en 2.5 millones de dólares.



Padre de Percival



Anoche, el general retirado Rafael Percival Peña, padre de John Percival Matos, dijo que la familia está devastada, y que ahora toca enterar en paz a su hijo.



El general retirado, quien llegó vestido de negro al hospital general Marcelino Vélez Santana (de Herrera), a esperar el cuerpo de John, dijo que la madre de éste “está devastada”, así como también lo están los familiares del guardián muerto en el asalto al camión de valores en Bella Vista Mall, Juan García, “un hombre que estaba en su trabajo”, y agregó que “tenemos que velar por la vida de ellos”.



Ayer en la mañana el general Percival Peña hizo llamó nuevamente a su hijo para que se entregue.



En cuanto a sus declaraciones de “ojo por ojo y diente por diente” si le pasaba algo a su hijo, explicó que eso solo fue un momento de expresión y agregó “déjenme enterrarlo ya”.



Percival Peña también sugirió que el director de la Policía Nacional interpretara la orden del presidente Danilo Medina de acabar con la banda como una orden para matar a su hijo, ya que el mayor general Nelson Peguero Paredes “soltó” que esa era la intención.



Sin embargo, antes de que Percival Matos cayera abatido, su padre, el general retirado Rafael Percival Peña, dijo que él y su familia están “preparados para lo peor”.



“Yo lo único que quiero decirle al pueblo dominicano que está viviendo este episodio que ha estremecido la nación, y que ya yo le he pedido, le he dicho a ustedes, que se entregara, pero hay un nuevo ingrediente ahora… es que todos esos funcionarios con sus casacas de guacamayo, ahí en el Palacio se reunieron y dijeron que lo iban a buscar vivo o muerto, yo no creo que eso es repartir justicia”, expresó.



Asimismo, hizo un llamado al presidente de la República, Danilo Medina a que entregue a los funcionarios que supuestamente han participado en actos de corrupción.



Así como yo le he pedido a mi hijo que se entregue, yo también quiero pedirle al Presidente que entregue a los funcionarios que recibieron soborno, que son delincuentes y que deben ser sometidos a la Justicia, así como John también deben ser sometidos a la Justicia”, indicó.



La escena



Una fuente policial dijo a elCaribe que desde las 2:30 de la tarde estaban en la entrada de la Cabaña La Fuente del Placer, requisando los vehículos que salían del lugar, debido a que existían indicios de que Percival Matos y sus acompañantes se encontraban en el lugar. Sin embargo, señaló que fue pasadas las 3:00 de la tarde que confirmaron la presencia del fugitivo y poco después se originó el tiroteo.



Existen varias versiones de cómo sucedieron los hechos. Una de ellas indica que previo al tiroteo dos de los acompañantes del occiso habían pedido un taxi para que los transportara a La Vega, donde supuestamente comprarían un vehículo en un dealer, según versiones del propio taxista quien fue apresado.



Otra versión señala que Percival pudo haber sido traicionado por su compañero, quien salió en el momento justo en que iba a iniciar el operativo. La tercera versión apunta a que los acompañantes de Percival huyeron en medio de la balacera.



Los medios de comunicación no tuvieron acceso al cadáver, aunque desde la escena del crimen los periodistas recibieron varias fotografías que eran enviadas por personas no identificadas de los cuerpos investigativos.



La Policía Nacional acordonó el área durante varias horas e investigo a los empleados del motel, muchos de los cuales fueron mandados a buscar a sus casas.



También se reportaron varios allanamientos en otras cabañas ubicadas en Bonao, La Vega, Santiago y Constanza en busca de los compañeros de andanza de Percival Matos.

El occiso se encontraba en la cabaña número 9 y fue acribillado en el interior de una yipeta a la salida de la misma, quedando en el lugar decenas de casquillos de balas y cristales del vehículo en que se transportaba.

Abinader dice que se debe mejorar la capacidad de la PN

Luis Abinader reclamó al presidente Danilo Medina adoptar medidas consecuentes con el grave y creciente problema de la inseguridad que vive la República Dominicana. Abinader llamó al Gobierno a reaccionar frente al espectacular asalto perpetrado por delincuentes en un centro comercial de la avenida 27 de Febrero de Santo Domingo. Consideró que el Gobierno no puede ni debe esperar una mayor agudización de la delincuencia que azota al país para asumir el tema como una prioridad nacional. “Tal como sugerí hace algunas semanas, quiero insistir en que la administración del presidente Medina debe hacer los ajustes presupuestarios necesarios para mejorar la capacidad de la Policía Nacional para enfrentar el creciente desafío de la delincuencia, incluyendo un reajuste salarial para que los miembros activos y pensionados de la institución puedan vivir decentemente, sin tener que mendigar o corromperse”, apuntó.

PRSD exige controlar niveles delincuencia

El Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD) consideró inaceptable el incremento de la ola de violencia y criminalidad que azota el territorio nacional y exigió al Gobierno controlarla. Luis Miguel De Camps, secretario general de la organización, afirmó que la ola de robos a mano armada y asesinatos se han recrudecido en las últimas semanas y mantiene a las familias literalmente enclaustradas en sus viviendas. Afirmó que las familias dominicanas viven en una zozobra constante, sin saber a qué hora les llamarán para decirles que le mataron un pariente para quitarle un simple celular. “Los asaltos a tres instituciones bancarias e igual número de plazas comerciales han puesto la tapa al pomo y obligan a exigir al Gobierno respuestas contundentes a esa grave amenaza”.

Pedro Martínez dice que todos estamos en peligro

El salón de la fama de Grandes Ligas, Pedro Martínez, se quejó de los niveles de delincuencia e inseguridad que se registran en el país y se preguntó cuándo “las autoridades entenderán que todos estamos en peligro”. El expicher de Boston se refirió al tema en su cuenta de Twitter, en la que expresó su preocupación por el asalto que se ejecutó a un centro de negocios personales del Banco Popular, en el establecimiento comercial Plaza Lama, ubicado en el 27 de Febrero.