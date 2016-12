Martha Heredia, en busca del amor y la libertad

Los padres de Martha Heredia negaron que la interna vaya a contraer matrimonio como se dijo en un programa de televisión y en las redes, pero admitieron que tiene una relación amorosa con un “compueblano” de Vakeró, su exesposo. Entrevistados por separado, Felipe Heredia y Martha Rivas, padres de Martha, dijeron que ella tiene una relación, pero que todavía no han hablado de matrimonio, y que será ella en su momento quien dé detalles sobre este tema, porque es un asunto personal.



Felipe Heredia negó categóricamente que haya matrimonio, y al preguntarle si es cierto que la persona con quien tiene la relación es allegada al ex esposo de Heredia, solo dijo que es un señor y que no puede hablar de eso. No obstante, Maritza Rivas dijo que es alguien ligado a la música, pero que no tiene una relación cercana a Vakeró.



“Bueno, él trabaja con música también, pero no creo que sea allegado a Vakeró, puede ser que se conozcan porque son compueblanos, pero es una persona que ha vivido en Estados Unidos la mayor parte de su vida. Entonces posiblemente se hayan conocido en asuntos de la música, pero una relación cercana no, no”, precisó Rivas.



La señora Maritza Rivas dijo que Martha, quien está interna en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Mujeres y que actualmente goza del programa Medio Libre de la Procuraduría de la República, que le permite estar unos días fuera para trabajar y estudiar, no ha querido hacer pública la relación hasta que ella recupere su libertad, pero que no es asunto de matrimonio por el momento.



Sobre la petición de libertad condicional, Rivas dijo que casi están sometiendo el pedido, que ella ha recopilado los documentos necesarios y que espera que para principios de año esté libre.



Reúne méritos



Elvin Acosta, abogado de Martha Heredia, informó que han reunido toda la documentación, que ya tienen la instancia, y que es posible que se someta esta tarde (ayer miércoles) o mañana (jueves) la solicitud de libertad condicional, y que una vez depositada el juez de Ejecución de la Pena es quien pone la fecha para conocer la solicitud. Al cuestionarlo sobre las posibilidades de que Martha Heredia obtenga la libertad condicional, Acosta afirmó que ella reúne todas las condiciones. “Se hace un reporte del medio libre y dependiendo cómo ella se portó, se le da la condicional, pero creo que sí, que el juez se la dará porque ella reúne los requisitos: cumplir la mitad de la pena, el arrepentimiento y si se está preparando, yo entiendo que sí, que tiene todos los méritos para la libertad condicional”, afirmó el abogado.

Las flores de Moisés que conmovieron a Martha

Hace uno meses, Martha Heredia confesó a elCaribe que tenía un enamorado que le enviaba flores. “Te cuento y te confieso que a Moisés no lo conozco, pero tiene una mandadera de flores y de detalles que me está conmoviendo mi corazoncito, pero de verdad ahora yo no tengo mente ni cabeza para tener una relación, tengo mi mente puesta en el trabajo, mi familia y a volver a restablecerme como artista. Esa es mi meta por ahora”, reveló.